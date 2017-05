Georgina Callander è la prima vittima accertata dell'attacco terroristico di Manchester. Solo 24 ore prima dell’attentato avvenuto durante il concerto di Ariana Grande, la 16enne aveva pubblicato un tweet nel quale manifestava tutta la sua frenesia per l’evento imminente: “Domani concerto, sono così eccitata!”. Già numerosi i post su Facebook e su gli altri social coi quali gli amici rendono omaggio alla giovanissima: "Riposa in pace Gina. Ti voglio incredibilmente bene, meritavi tutto il mondo e altro ancora. Sono così fortunata ad averti conosciuta". La 16enne è stata descritta da un amico come "una bella ragazza con il cuore e l'anima gentili, mi mancherai per sempre, ma ora puoi riposare in un posto migliore di questo”.

Un’altra amica ha ricordato Georgina con queste parole: "Sono scossa. Una notte meravigliosa è finita in modo orrendo, nessuno dovrebbe mai preoccuparsi quando va ad un concerto, dovrebbe essere tutto sempre sicuro". Ha aggiunto: "Il mio cuore va a tutti coloro che hanno perso i loro amici e qualcuno della famiglia la notte scorsa. Ti amo così tanto Gina, hai sempre illuminato la stanza (i nostri gruppi sui social) e siamo stati tutti fortunati ad avere un’amica come te".