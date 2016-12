Una parte dei Giovani Democratici non ha affatto accettato le scuse del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, al centro di una grossa polemica mediatica a causa di alcune affermazioni relative ai giovani italiani in fuga dall'Italia in cerca di un'opportunità formativa o lavorativa. Durante una conferenza stampa tenuta a Fano, nelle Marche, il titolare del Dicastero del Lavoro ha dichiarato: "Se 100mila giovani se ne sono andati dall'Italia, non è che qui sono rimasti 60 milioni di ‘pistola'. Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi", una frase che non è stata ben accolta né dai Giovani Democratici del Pd, né dagli esponenti di Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, il quale ha depositato in Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Lavoro.

Nella lunga lettera con cui duecento Giovani Democratici chiedono le dimissioni di Poletti si legge: "Le sue recenti dichiarazioni riguardanti una certa categoria di giovani che sarebbe meglio perdere che trovare ci hanno lasciati a dir poco basiti. A nulla sono servite scuse e rettifiche, perché quello che per lei potrà rappresentare un piccolo inciampo politico, per la nostra generazione rappresenta invece una dolorosa quotidianità", concludendo con la necessità, per il titolare del dicastero del Lavoro, di farsi da parte.

Ecco il testo integrale della missiva