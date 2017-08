Agguato in Puglia, dove questa mattina quattro persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco. L’agguato è stato compiuto da persone non ancora identificate sulla SP 272 nei pressi della stazione ferroviaria di San Marco in Lamis, nella provincia di Foggia. Tutto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 10 del mattino. Le quattro vittime erano tutte a bordo di una Wolkswagen che sembra sia stata affiancata da un’altra vettura sulla quale c’era il commando che ha fatto fuoco Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. Una delle persone colpite era stata ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di San Severo, dove è deceduta.

Forse strage legata a un duplice omicidio di giugno – Non si esclude che la strage odierna sia collegata al duplice omicidio avvenuto lo scorso giugno alla periferia di Apricena, quando a morire furono due pregiudicati di 43 e 54 anni. I killer in quel caso esplosero diversi colpi con un fucile caricato a pallettoni e con un kalashnikov raggiungendo le vittime in più parti. Al momento dell'agguato le vittime erano a bordo di un furgoncino Doblò poi andato a sbattere contro un palo della luce.