Una mamma paramedico spiega su TikTok le 5 cose che non farà mai più fare ai suoi figli

Una mamma paramedico britannica ha spiegato le 5 cose che non fa più fare ai suoi bambini, perché altamente pericolose per loro. Da andare in bici senza casco a mangiare caramelle dure, ecco le cose che è meglio i vostri bimbi non facciano.

A cura di Sophia Crotti

Faye Melissa è un donna che da anni svolge la professione di paramedico in Inghilterra. Ogni giorno riceve decine di chiamate ed effettua altrettanti interventi, per salvare e aiutare i piccoli in caso di rischi e pericoli di cui spesso i genitori non conoscono nemmeno l’enità, fino a che non accade una tragedia.

Per questo ha condiviso su TikTok un video in cui spiega le 5 cose che da paramedico e mamma di 2 bambini di 4 anni, con un bebé nel pancione, non farebbe mai fare ai suoi figli.

Mangiare caramelle dure

“Non lascerò mai che i miei figli mangino caramelle dure, lecca lecca sferici, marshmallow e chewingum” il motivo per cui la mamma e paramedica non lascia mangiare questo tipo di dolcetti e caramelle ai suoi figli è che sono ad altissimo rischio soffocamento. “Ho visto così tanti bimbi mordicchiare quelle caramelle mentre corrono, rischiando di soffocare o avere un blocco intestinale”.

Andare in bicicletta senza casco

Non solo in bicicletta ma anche sugli scooter giocattolo è importante che i bambini mettano il caschetto, ha spiegato la mamma.

“Vedo ovunque bambini e adulti senza il casco in giro per le strade della città, non avete idea forse del fatto che la maggior parte delle vittime della strada che vediamo, sono proprio persone uscite di casa in bici ma senza casco”.

Far sedere i bambini davanti in macchina

La paramedica sconsiglia anche di posizionare il seggiolino del proprio bimbo davanti in auto, perché le loro ossa sono ancora in costruzione e davanti sono più esposti al rischio di collisioni o incidenti.

“Capisco che qualcuno abbia la possibilità di spostarsi solo con delle auto a due posti e allora lì i bambini inevitabilmente si siedono davanti, ma se avete una macchina familiare di 4 o 5 posti, non vi è alcun motivo per cui il seggiolino di vostro figlio debba stare davanti”.

Lasciare le finestre aperte in casa

La dottoressa parla soprattutto delle finestre al secondo piano, sulle quali i bimbi, come piccoli acrobati, potrebbero arrampicarsi e dalla quale potrebbero poi cadere.

“Ora che sono incinta lavoro al centralino del pronto soccorso e il numero di chiamate da parte di genitori che segnalano che i piccoli sono caduti dalla finestra è allarmante” ha spiegato. Per tanto suggerisce piuttosto di investire in un ventilatore con queste alte temperature, perché anche se sotto l’occhio più vigile, i bambini in prossimità delle finestre aperte sono in pericolo.

Lasciare che i bimbi vadano da soli a scuola

La paramedica ha spiegato di essere figlia di due poliziotti e di conoscere bene dunque le insidie che i piccoli possono incontrare lungo il tragitto casa-scuola.

“Violenze sessuali e adescamenti sono all’ordine del giorno, ma forse molta gente non se ne rende conto” spiega. Inoltre secondo lei i genitori guidano come matti quando vanno a prendere i bambini a scuola, rischiando di investire anche quei bambini che si spostano sulle strisce pedonali o stanno semplicemente scendendo dal bus.