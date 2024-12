“Qual è la cosa che non lasceresti mai fare a tuo figlio?”: un gruppo di medici risponde alla domanda

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: Instagram @pedsbraindoc

La pediatra specializzata in neurosviluppo, Shilpa, ha visto la sua famiglia riunirsi per le feste di Natale. La passione per la salute dei più piccoli ha investito molti dei suoi parenti, così ha deciso di porre a ciascuno degli esperti una domanda “Qual è la cosa che non lasceresti mai fare a tuo figlio piccolo?”. Ciascuno dal suo punto di vista e per la sua esperienza in ambulatorio o tra le mura di casa ha detto la sua. Il video è diventato virale e gli spunti emersi possono essere utili a crescere i propri bimbi in sicurezza.

Cosa un gruppo di medici non farebbe mai fare ai propri figli piccoli

Il video si apre tra buste, nastri e carte scintillanti che un gruppo di bambini ha tra le mani in quella che presumibilmente è la vigilia di Natale. La pediatra Shilpa ha dunque chiesto a ciascuno dei suoi amici e parenti esperti di genitorialità e salute dei bambini di rivelare cosa non farebbe mai fare ai suoi piccoli.

Le risposte di alcuni derivano dalla loro esperienza ambulatoriale, che spesso li vede avere a che fare con piccoli pazienti in difficoltà a causa di oggetti pericolosi nascosti proprio nelle loro case.

Anestesista pediatrica : la prima esperta spiega che lei mai lascerebbe i suoi bambini mangiare acini d’uva senza averli prima tagliati , poiché i bimbi troppo piccoli deglutendo lo scivoloso acino intero potrebbero rischiare il soffocamento

: la prima esperta spiega che lei mai lascerebbe i suoi bambini , poiché i bimbi troppo piccoli deglutendo lo scivoloso acino intero potrebbero rischiare il soffocamento Chirurgo neurologico: il secondo esperto condivide un insegnamento che deriva dalla sua esperienza in sala operatoria, lui non lascerebbe mai guidare ai suoi bambini un quad , anche fosse giocattolo. “Il rischio di avere danni cerebrali a seguito di una brutta caduta è altissimo”.

il secondo esperto condivide un insegnamento che deriva dalla sua esperienza in sala operatoria, lui , anche fosse giocattolo. “Il rischio di avere danni cerebrali a seguito di una brutta caduta è altissimo”. Gastroenterologo: anche in questo caso il consiglio che arriva dall’esperto di intestino deriva dalla sua esperienza ambulatoriale: “Non lascerei mai giocare i miei piccoli con giocattoli contenenti la batteria a forma di bottone ” racconta lui, reduce da diverse perforazioni intestinali di piccoli che hanno inghiottito la batteria del loro giocattolo preferito.

anche in questo caso il consiglio che arriva dall’esperto di intestino deriva dalla sua esperienza ambulatoriale: “Non lascerei mai giocare i miei piccoli ” racconta lui, reduce da diverse perforazioni intestinali di piccoli che hanno inghiottito la batteria del loro giocattolo preferito. Ostetrica: la dottoressa parla di una mancanza importante delle scuole, l’educazione sessuale e dell’importanza di preparare i propri figli sull’anatomia umana e l’importanza delle loro scelte: “Io non lascerei mai andare mia figlia alle medie senza averla istruita sulle mestruazioni e sui vari metodi contraccettivi ”.

la dottoressa parla di una mancanza importante delle scuole, l’educazione sessuale e dell’importanza di preparare i propri figli sull’anatomia umana e l’importanza delle loro scelte: “Io non lascerei mai ”. Ortopedico: “Non comprerei mai un trampolino da casa o da giardino” afferma perentorio il medico, per contrastare il rischio di fratture o lesioni causate da queste pedane rimbalzanti.

“Non comprerei mai un da casa o da giardino” afferma perentorio il medico, per contrastare il rischio di fratture o lesioni causate da queste pedane rimbalzanti. Medico internista: "Farò in modo che i miei figli sappiano che non si può guidare e intanto messaggiare" spiega al medico ribadendo l'importanza di responsabilizzare i propri figli prima che si mettano alla guida.

"Farò in modo che i miei figli sappiano che non si può guidare e intanto messaggiare" spiega al medico ribadendo l'importanza di responsabilizzare i propri figli prima che si mettano alla guida. Oftalmologa: la dottoressa spiega che anche quando i suoi bimbi avranno i peggiori incubi, non li lascerà mai dormire nel letto con lei, a stretto contatto.

la dottoressa spiega che anche quando i suoi bimbi avranno i peggiori incubi, a stretto contatto. Nutrizionista, specializzata in obesità: “Non farà mai sentire i miei figli in colpa per le loro scelte alimentari” dice la dottoressa consapevole di quanto le abitudini dei genitori siano fondamentali per l’educazione alimentare dei più piccoli .

“Non farà mai sentire i miei figli in colpa per le loro scelte alimentari” dice la dottoressa consapevole di quanto le . Cardiologo: non lascerò mai usare le sigarette elettroniche ai miei figli

non lascerò mai usare le sigarette elettroniche ai miei figli Pediatra del neurosviluppo: la regista del video girato tra le mura di casa dice che lei non permetterà mai ai suoi bimbi piccoli un momento conviviale: “Non lascerò mai andare i miei figli a un pigiama party”.