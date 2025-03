video suggerito

Pediatra mostra le piccole precauzioni quotidiane che salvano la vita ai più piccoli: "Ne ho viste troppe" Dopo aver assistito decine di bambini vittime di incidenti tanto gravi quanto evitabili, la dottoressa Nicky ha recentemente pubblicato un video nel quale ha mostrato alcuni semplici accorgimenti per prevenire senza troppo sforzi la maggio parte dei pericoli che si celano tra le pareti domestiche: "Ormai compio questi gesti in automatico".

Il pericolo si nasconde soprattutto laddove non lo si aspetta, soprattutto nelle nostre case, dove anche le situazioni apparentemente più innocue possono trasformarsi in geavi incidenti quando ci sono di mezzo i bambini. È questo il messaggio lanciato dalla dottoressa Niky, una pediatra americana, ha recentemente condiviso su TikTok una serie di semplici, ma fondamentali, misure di sicurezza che ogni genitore dovrebbe adottare.

"Una volta che hai lavorato in pediatria, entri in una casa – inclusa la tua – e inizi a individuare potenziali pericoli ovunque guardi" ha spiegato la dottoressa al sito Newsweek, ricordando come un pizzico di attenzione in più avrebbe potuto prevenire molte delle tragedie cui si è trovata ad assistere durante la sua carriera.

I piccoli accorgimenti che fanno la differenza

La dottoressa Niky ha raccontato che ogni volta che entra in un’abitazione, che sia la sua o quella di un altro, non può fare a meno di osservare le possibili insidie, accorgendosi immediatamente dei pericoli cui una madre o un padre potrebbe non fare molto caso. Tra gli incidenti più comuni che interessano i bambini ci sono infatti scottature e ustioni provocate da bevande calde che i piccoli si rovesciano accidentalmente addosso, soffocamenti causati da cibi non tagliati correttamente e la caduta di mobili instabili o non fissati correttamente alle pareti. "Non sono cose che si possono dimenticare una volta viste", ha affermato la pediatra .

Nel suo video virale su TikTok, Niky ha quindi mostrato una serie di abitudini che, una volta trasformate in veri e propri automatismi, possono ridurre notevolmente il rischio di incidenti in casa. Tra i consigli più importanti, spiccano il posizionamento dei padelle e pentole con i manici rivolti verso l'interno (ciò impedisce ai bambini di afferrare il manico e trascinarsi addosso il contenuto della padella), l’evitare di lasciare bevande calde sui bordi dei tavoli e il taglio accurato del cibo per evitare soffocamento dei bambini più piccoli.

La sicurezza a casa: un impegno di tutti

L’obiettivo della dottoressa Niky non è certo quello di spaventare i genitori o di suggerire una vita di costante preoccupazione, ma piuttosto quello di invitarli a fare attenzione a come organizzano la loro casa. E i riscontri positivi non hanno tardato ad arrivare.

Il video ha inatti riscosso un enorme successo, raggiungendo quasi due milioni di visualizzazioni e raccogliendo centinaia di commenti da genitori grati per i consigli pratici. "Il consiglio sui manici della pentola mi ha fatto impazzire, mio marito non lo segue mai e ogni volta mi arrabbio" ha raccontato una madre, mentre un altro utente ha fatto notare l'utilità universale di simili consigli: "Sono attenzioni utili anche per tutti gli adulti".