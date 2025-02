video suggerito

"Poteva essere una tragedia": il racconto di una madre per ricordare l'importanza della sicurezza in casa Una madre australiana ha raccontato di aver distrattamente lasciato la figlia piccola sul bancone della cucina, da cui è caduta battendo la testa. Un errore comune, ma che poteva comportare conseguenze gravissime: "Ora vorrei gridarlo dai tetti, non fatelo!"

La casa dovrebbe essere il luogo più sicuro per un bambino, ma oltre ai pericoli più noti – come prese elettriche, fuochi e oggetti affilati – esistono tanti altri rischi meno evidenti che possono però avere conseguenze devastanti sull'incolumità dei bambini. L'ennesimo esempio dalla storia di Ashley, una madre di tre figli, che ha deciso di condivider sui socia la propria esperienza per mettere in guardia altri genitori su un pericolo spesso sottovalutato.

"Ho riflettuto a lungo prima di realizzare questo video, ma voglio aiutare essere d'aiuto" ha spiegatola donna. L'episodio che ha vissuto con la sua bambina di nove mesi rappresenta l'ennesima dimostrazione di quanto sia importante adottare misure di sicurezza adeguate nell'ambiente domestico per prevenire incidenti che potrebbero avere conseguenze gravissime.

Un attimo di distrazione fatale

Era una serata come tante altre. Ashley stava preparando la cena, mentre la sua bambina sedeva accanto a lei in un seggiolino posizionato sul bancone della cucina. Un'abitudine pratica e comoda, pensava la madre, che permetteva alla piccola di osservarla mentre cucinava. Mentre Ashley si voltava per mettere la pasta nell'acqua bollente però, la bambina scalciò all'indietro, perdendo l'equilibrio e cadendo sul pavimento con tutto il seggiolino.

Momenti di terrore

All'inizio, la situazione non sembrava grave. La piccola non piangeva, ma ben presto Ashley si rese conto che qualcosa non andava. La bambina si era improvvisamente irrigidita, gli occhi le si erano rovesciati all'indietro e iniziava a manifestare convulsioni. A quel punto Ashley e il marito, presi dal panico, avevano chiamato immediatamente i soccorsi e, seguendo le istruzioni dell'operatore, avevano posizionato la bambina su una superficie piatta e stabile, cercando di mantenerla cosciente.

Anziché migliorare però, la situazione cominciava a peggiorare: la piccola aveva smesso di respirare e Ashley dovette praticarle la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo dei paramedici.

Il ricovero e la diagnosi

Trasportata d'urgenza in ospedale, i medici temevano che la bambina avesse riportato lesioni gravi, inclusa una possibile frattura del collo. Fortunatamente, dopo averla sottoposta a una serie di accertamenti, i dottori riscontrarono una frattura al cranio sopra l'orecchio sinistro, ma nessun danno irreversibile. Dopo un periodo di osservazione, la piccola è stata quindi dimessa. "Poteva andare molto peggio", ha raccontato Ashley, che però, a quattro mesi di distanza, teme che l'episodio possa aver provocato degli strascichi inquietanti per la salute della piccola.

Immagine di repertorio

La bambina ha iniziato a manifestare nuovamente episodi di convulsioni e benché i medici non abbiano ancora individuato con certezza le cause del fenomeno, la madre teme che possano essere una conseguenza della caduta. Nel frattempo, continua a sensibilizzare altri genitori sui pericoli nascosti nelle abitudini quotidiane. "Vorrei gridarlo dai tetti: non fatelo! C'è un rischio enorme!".

La sicurezza prima di tutto

L'episodio ha portato alla luce un problema di sicurezza domestica spesso ignorato. Secondo gli esperti di sicurezza infantile, i seggiolini per bambini devono sempre essere posizionati su una superficie stabile e a livello del pavimento, evitando assolutamente piani rialzati come tavoli, banconi o carrelli della spesa.

Intervistata dal sito australiano Kidspot per commentare la vicenda, la pediatra Sarah Hunstead ha sottolineato che molti genitori, in cerca di comodità, sottovalutano eccessivamente il rischio di cadute, che invece possono avere conseguenze devastanti. Anche molti utenti dei social hanno voluto partecipare la discussione, elogiando Ashley per il coraggio nel condividere una storia così personale e traumatica, ritenendo che il suo racconto potrebbe effettivamente contribuire a evitare tragedie simili in altre famiglie.