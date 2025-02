video suggerito

Quali sono gli errori da non commettere in caso d’incidente d’auto con bimbi a bordo: i consigli dell’esperta Un ex infermiera ed esperta di primo soccorso australiana ha condiviso suo social alcuni consigli per evitare il peggio in caso di incidenti d’auto con a bordo bambini piccoli: “In caso di urto, mai togliere il bambino dal seggiolino e aspettare l’arrivo dei soccorsi” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si tratta di sicurezza stradale, la prudenza non è mai troppa. Eppure, nella concitazione che può scaturire da un tamponamento o un'accidentale uscita distrada, un genitore potrebbe trovarsi involontariamente a commettere un errore fatale per l'incolumità del suo bambino.

L’ex infermiera australiana Nikki Jurcutz, attualmente CEO di una piattaforma di assistenza e soccorso per l'infanzia, ha infatti recentemente condiviso su Instagram un video per avvertire i genitori che viaggiano con figli piccoli a bordo riguardo un'azione assolutamente da evitare in caso di incidente: "Non togliete subito il bambino dal seggiolino", ha avvertito Jurcutz. "Le conseguenze potrebbero essere disastrose".

L’errore più pericoloso dopo un incidente

Come spiegato da Jurcutz nel video che è stato ripreso anche da diversi media australiani, se il veicolo su cui l'adulto e il bimbo stavano viaggiando ha subito un impatto moderato o severo – con una velocità superiore ai 60 km/h – è infatti fondamentale mantenere il piccolo il più fermo possibile.

Leggi anche Perché indossare abiti imbottiti sul seggiolino per auto è pericoloso per i bambini: la spiegazione arriva dal Regno Unito

Questo perché l'assenza di movimento riduce il rischio di aggravare eventuali lesioni alla colonna vertebrale provocate dall'impatto. L’ideale sarebbe attendere l’arrivo dei soccorsi senza spostare il bambino, a meno che ovviamente non vi sia un pericolo immediato, come un incendio o la presenza di fumo nell’abitacolo.

Jurcutz ha anche spiegato che ogni incidente stradale comporta solitamente tre tipi di collisione. La prima è l’impatto dell’auto contro un ostacolo, la seconda riguarda il corpo della persona che si trova nel veicolo e colpisce le superfici rigide dell'interno dell'abitacolo. La terza, meno evidente ma altrettanto pericolosa, avviene invece all’interno del corpo stesso: gli organi interni, compreso il cervello, subiscono un forte spostamento, rischiando danni anche gravi.

Come comportarsi dopo un incidente

Nel caso in cui un bambino sia coinvolto in un incidente, la raccomandazione principale è dunque quella di lasciarlo nel seggiolino, se possibile, fino all’arrivo dei soccorritori. Se l’auto non è sicura e occorre evacuare immediatamente, si dovrebbe cercare di rimuovere l’intero seggiolino con il bambino ancora allacciato, oppure tagliare le cinture mantenendo sempre il massimo supporto per testa, collo e colonna vertebrale.

Errori comuni nella sicurezza dei bambini in auto

Interviststa dal sito australiano Kidspot, dedicato alla genitorialità, Jurcutz ha ricordato come oltre a mantenere il sangue freddo e sapere come agire in caso di emergenza, mamme e papà dovrebbero tenere a mente alcuni accorgimenti che troppo spesso vengono sottolavutati in materia di sicurezza stradale.

Uno degli errori più comuni, ha spiegato Jurcutz, è quello di togliere troppo presto il seggiolino per auto o passare presto al seggiolino frontale prima del tempo. In Italia, ad esempio, la normativa impone l'obbligo di utilizzare il dispositivo fino ai 12 anni o fino al raggiungimento dei 150 centimetri di altezza, e di porre il seggiolino del piccolo in posizione contraria al senso di marcia fino per i primi 15 mesi di vita.

Anche usare cinture che non aderiscono bene al corpo del bimbo è un comportamento altamente rischioso, poiché il giovane passeggero rischia di essere sbalzato in avanti durante un impatto. Secondo Jurcutz basta però pizzicare la cintura all’altezza delle spalle per verificare la situazione: se il tessuto si solleva, significa che è troppo allentata. I vestiti troppo ingombranti (giacche pesanti o indumenti imbottit) possono poi creare uno spazio tra la cintura e il corpo del bambino, compromettendo l’efficacia della protezione.

L'esperta ha infine ricordato che anche se preparare i bambini per uscire di casa talvolta può rivelarsi una vera faticaccia, affrettarsi e trascurare le opportune verifiche per accertarsi che le cinture e seggiolini funziono a dovere potrebbe rivelarsi un errore fatale.