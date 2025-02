video suggerito

"Se fate un incidente in auto con il vostro bebè a bordo, state attenti a questo errore": una paramedica Nikki Jurcutz ha svolto per diversi anni il ruolo di paramedico e durante gli incidenti stradali in cui erano coinvolti anche bambini ancorati al seggiolino ha spesso visto fare un errore potenzialmente fatale dai genitori.

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo Instagram di @Nikki Jurcutz

Fare un incidente in auto con un bimbo a bordo provoca ai genitori non poca agitazione, anche se il piccolo si trova, come dovrebbe per legge, perfettamente al sicuro e legato nel suo seggiolino.

Nikki Jurcutz è una mamma che durante la sua giovinezza ha a lungo lavorato in ambulanza, come paramedico e tramite i suoi social ha condiviso quale errore fatale ha spesso visto fare ai genitori, dopo aver fatto un incidente in auto con un bimbo a bordo.

L'errore che molti genitori fanno

Tramite il suo profilo Instagram Nikki Jurcutz ha spiegato quale errore, lavorando come paramedico, ha visto fare ripetutamente ai genitori dopo un incidente stradale, commesso con a bordo il proprio bebè. "Se siete genitori e guidate spesso con i vostri bambini a bordo, dovete assolutamente starmi a sentire" spiega Jurcutz, che purtroppo nella sua carriera di incidenti stradali con bimbi a bordo ne ha visti molti.

"Se siete coinvolti in un incidente stradale con un bebé, lasciatelo sul suo seggiolino". Secondo la donna, per l'agitazione, accade spesso che il genitore, preso dall'ansia, apra la sua portiera e si precipiti sui sedili posteriori per calmare il pianto del bambino spaventato, slacciandolo dal suo seggiolino.

"Arriveranno i paramedici sulla scena al più presto, vauteranno a che velocità viaggiavano i veicoli, in che direzione erano diretti, elementi fondamentali per valutare i possibili infortuni che anche un bebè o un bimbo piccolo potrebbero riportare".

Secondo la donna, solo dopo queste attente valutazioni il personale esperto dirà ai genitori se possono, o non possono, prendere in braccio il bambino, sganciando la cintura di sicurezza e calmandolo per lo spavento appena vissuto.

I due danni nascosti

L'ex paramedica Jurcutz continua il suo video in cui spiega l'errore che tutti i genitori fanno dopo un incidente stradale in cui anche i loro bambini nel seggiolino sono coinvolti, specificando che spostare il proprio bimbo prima dell'arrivo dei paramedici potrebbe non permettere agli esperti di analizzare questi 2 aspetti, spesso sconosciuti della collisione:

L'impatto: quando l'auto colpisce un oggetto o un'altra macchina il corpo de passeggeri si muove improvvisamente colpendo diverse parti del veicolo .

quando l'auto colpisce un oggetto o un'altra macchina il corpo de passeggeri si muove improvvisamente . Gli organi: non solo la parte esterna del corpo è coinvolta, ma anche tutti i muscoli e gli organi interni, che necessitano di un'attenta analisi, una volta scoperta la dinamica dell'incidente. "Soprattutto il cervello potrebbe sbattere contro la scatola cranica e causare numerosi problemi".

Cosa fare dopo un incidente stradale con a bordo un bambino

Secondo la donna dunque, subito dopo un incidente stradale ci si può spostare all'interno dell'auto vicino al proprio bebé che però non va mai spostato dal seggiolone. "Calmatelo da qui, distraetelo stando vicino a lui, finché i paramedici non entreranno in azione".

Diverso però è il caso in cui ci sia un reale pericolo per la salute del bambino nel lasciarlo ancorato al seggiolino in auto dopo l'impatto.

In questo caso Jurcutz suggerisce di aprire la cassetta di sicurezza, prendere un paio di forbici e tagliare le cinture del bambino, per sganciare il seggiolino dal veicolo. A questo punto il piccolo va posizionato fuori dall'auto ancora nel seggiolino e distratto fino all'arrivo dei paramedici.