Viaggi in auto con i bambini: i 3 consigli fondamentali per non distrarsi alla guida Quando si guida con bambini a bordo, litigi, imprevisti e pianti sono all'ordine del giorno: un po' di pianificazione e organizzazione possono però fare la differenza per evitare di distogliere l'attenzione dalla strada.

Viaggiare in automobile con bambini piccoli può trasformare anche il tragitto più breve in una sfida di riflessi e prontezza psicologica per il genitore. Tra liti tra fratelli, richieste continue e piccoli incidenti, guidare con i più piccoli a bordo richiede infatti nervi saldi e una buona dose di multitasking, abilità sempre utile ma che quando ci si trova alla guida può essere causa di movimenti e distrazioni pericolose.

Per questo alcuni esperti sono intervenuti sul sito americano Parents per proporre alcune soluzioni in grado di prevenire il caos a bordo e mantenere la giusta quiete fino a destinazione.

Liti tra fratelli: come prevenirle

Un problema comune per chi ha più figli è il fatto che molti fratelli e sorelle scambino il sedile posteriore dell'auto per un ring sul quale litigare, farsi i dispetti e venire alle mani.

Se infatti ignorare i loro litigi può diventare pericoloso e diseducativo, allo stesso tempo intervenire mentre si è al volante non è affatto semplice.

Secondo il dottor Jeff Garofano, psicologo infantile al Johns Hopkins Children’s Center, la chiave sta nel rinforzo positivo e nel mostrare come risolvere i conflitti in modo sano, considerando le dinamiche tra fratelli e cercando di ricordare che questa fase della loro relazione è temporanea.

Nell'immediato, però, una soluzione pratica può essere quella di distrarli con un giocattolo (meglio sempre averne uno a portata di mano nell'abitacolo) o un gioco da fare insieme per evitare che si concentrino l’uno sull’altro. Nei casi più disperati ci sarebbe anche l'opzione tablet, ma i più piccoli dovrebbero utilizzare il meno possibile simili device dotati di schermo.

Recuperare oggetti caduti: l'importanza dell'organizzazione

Un altro classico dei viaggi con bambini è il momento in cui un giocattolo o una bottiglia d'acqua finisce sul pavimento o sotto il sedile e il bambino inizia a piangere.

Recuperare simili oggetti per far cessare la disperazione del pupo non è mai semplice e spesso costringe il genitore al volante a complicate torsioni e tentativi alla cieca che, oltre a mettere a dura prova l'elasticità del guidatore, può rappresentare un rischio per la sicurezza.

Quale potrebbe essere dunque soluzione? Organizzare meglio lo spazio in auto. Gli esperti suggeriscono infatti di acquistare buon organizer per il sedile posteriore, in modo da avere tutto a portata di mano e riducendo la necessità di manovre rischiose.

Prevenire i disastri da bibita sul sedile

Non importa quanto ci si prepari, i bambini piccoli e i viaggi in auto comportano inevitabilmente dei piccoli incidenti, uno su tutto, il rovesciamento di bibite – preferibilmente zuccherate e appiccicose – nell'abitacolo

La soluzione migliore, secondo diversi esperti, potrebbe essere quella di dotare l'auto di contenitori sicuri e riutilizzabili per i pasti in viaggio. Sebbene non possa eliminare del tutto il rischio di rovesciamenti, soprattutto quando l'auto è in moto, questo accorgimento riduce significativamente le possibilità di distrazioni pericolose durante la guida.