“Ecco come sopravvivo ai viaggi in auto con i miei figli”: i cinque trucchi dello psicologo

A cura di Sophia Crotti

"Siamo arrivati?", "Siamo arrivati?" come dimenticare la scena in cui Ciuchino, mentre con Fiona e Shrek si trova in viaggio verso "Molto molto lontano", spazientisce i due chiedendo fin dalla partenza, quanto manca all'arrivo. Non si tratta però solo della scena di un film di animazione, ma anche della realtà di molti viaggi in auto in famiglia, come spiega il terapeuta familiare Danny Zane, dando alle pagine del Mirror, alcuni consigli utili alle famiglie che devono affrontare lunghi viaggi in auto.

I motivi che portano i bambini a non sopportare i viaggi in auto

Secondo il dottor Zane sono diversi i motivi che portano i più piccoli a detestare i viaggi in auto, primo fra tutti il mal di stomaco che li coglie tra curve e frenate, vissute in un ambiente poco ventilato come l'abitacolo. "Il poco spazio, poi, amplifica gli screzi e i fastidi che possono sembrare di poco conto in casa ma in auto si trasformano in problemi ben più gravi".

Secondo l'esperto a questo si somma anche il bisogno di attenzione che i bambini manifestano dopo ore passate seduti dietro alla propria mamma e al proprio papà. "I bambini poi spesso si impuntano perché vogliono mettere la musica, scegliendo la loro preferita e magari litigano". In questo caso l'esperto consiglia ai genitori di giocare con i piccoli, facendo in modo che ciascuno in auto scelga una canzone da cantare tutti insieme a squarciagola.

Se si scatena una discussione in automobile in ogni caso l'esperto invita i genitori a distrarre i bambini, senza però pendere per le cause dell'uno o dell'altro, situazione che potrebbe fomentare nei piccoli l'idea che esita un figlio preferito.

Un altro motivo che causa nei bambini mal d'auto e poco interesse nel rimanere seduti sul loro seggiolino senza lamentarsi, secondo l'esperto è il fatto che spesso indossano degli abiti non adatti al viaggio, per tanto l'esperto ha dato qualche consiglio, che è solito utilizzare con i suoi figli ai genitori che si mettono in auto con i loro bambini.

I 5 trucchi per vestire i bimbi in viaggio

I 5 trucchi che Zane ha proposto alle pagine del Mirror hanno a che fare con l'outfit dei bambini che se troppo attillato, con troppe cerniere o senza strappi, può essere fonte di nervosismo e crisi di nervi, in grado di rendere il viaggio in auto verso le vacanze una vera e propria odissea.

Felpe con la cerniera: l'esperto invita i genitori a far indossare ai piccoli felpe con la cerniera o con il cappuccio, dal momento che all'interno e all'esterno della vettura le condizioni meteo sono variabili ed è importante che i piccoli si possano vestire e svestire a piacimento da soli.

l'esperto invita i genitori a far indossare ai piccoli felpe con la cerniera o con il cappuccio, dal momento che all'interno e all'esterno della vettura le condizioni meteo sono variabili ed è importante che i piccoli si possano vestire e svestire a piacimento da soli. Scarpe che si sfilano : i bimbi in auto devono essere liberi di togliersi le scarpe e rimettersele da soli quando ci sarà una sosta, per tanto l'esperto invita i genitori ad evitare le scarpe con i lacci.

: i bimbi in auto devono essere liberi di togliersi le scarpe e rimettersele da soli quando ci sarà una sosta, per tanto l'esperto invita i genitori ad evitare le scarpe con i lacci. Pantaloni con elastico in vita : evitare cinture, bottoni e lacci, meglio pantaloni elasticizzati in vita che non creino fastidi nei piccoli, anche dopo diverse ore seduti.

: evitare cinture, bottoni e lacci, meglio pantaloni elasticizzati in vita che non creino fastidi nei piccoli, anche dopo diverse ore seduti. Tessuti morbidi: oltre agli elastici in vita dei tessuti morbidi e che non creano prurito sono da evitare, così come quelli troppo ruvidi che rischiano di segnare la pelle delicata dei bambini.

oltre agli elastici in vita dei tessuti morbidi e che non creano prurito sono da evitare, così come quelli troppo ruvidi che rischiano di segnare la pelle delicata dei bambini. Bavaglini e cambi: in automobile i disastri sono dietro l'angolo e per evitare di rendere il viaggio stressante per tutti i membri della famiglia è bene prevenirli con bavaglini e vestiti di cambio per i più piccoli.