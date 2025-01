video suggerito

Perché indossare abiti imbottiti sul seggiolino per auto è pericoloso per i bambini: la spiegazione arriva dal Regno Unito Durante l’inverno molti genitori trasportano in auto bambini vestiti con giacconi e tute ingombranti, tuttavia questa abitudine può rivelarsi molto pericolosa in caso d’incidente, poiché imbottitura non permette alle cinture di sicurezza del seggiolino di aderire a dovere sul corpo del piccolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pieno della stagione invernale, periodo durante il quale qualsiasi genitore tende a imbacuccare i figli dalla testa ai piedi per proteggerli dal freddo, dal Regno Unito arriva un importante avvertimento in materia di sicurezza stradale dei più piccoli: vestire i bambini con abiti voluminosi – come giacche imbottite, tute da neve o felpe pesanti – quando si viaggia in auto potrebbe compromettere seriamente la loro incolumità in caso di incidente.

Il monito, ripreso dai media e da alcune associazioni di genitori, giunge da un'azienda specializzata nel noleggio di veicoli, la quale ha recentemente messo in guardia mamme e papà contro questa abitudine tanto diffusa quanto potenzialmente pericolosa.

Perché i vestiti voluminosi sono un problema?

Secondo quanto riportato dall'HuffPost britannico, il direttore generale di Select Car Leasing, Graham Conway, ha spiegato che quando un genitore posiziona il bimbo su un seggiolino per auto lasciandogli addosso gli abiti imbottiti, questi ultimi vanno a creare uno strato di ingombro tra il corpo del bambino e le cinture del seggiolino, dando l’illusione che queste siano ben strette. In realtà, qualora si verificasse un incidente, l’imbottitura del giaccone si comprimerebbe, lasciando le cinture troppo allentate per trattenere efficacemente il bambino, che quindi rischierebbe di finire sbalzato all'interno dell'abitacolo.

Questo problema, ha precisato Conway, non riguarda solo le tute da neve o le giacche imbottite, ma anche le felpe pesanti, i cappotti invernali, e persino i cappelli pesanti, come quelli a maglia spessa o in tessuti rigidi. Simili accessori, se non adeguatamente aderenti, possono infatti scivolare sul viso del bambino durante il viaggio, causando fastidi o, nei casi peggiori, ostacolando la respirazione. Per garantire il comfort e la sicurezza dei piccoli passeggeri, sarebbe dunque molto meglio optare per copricapi più leggeri e ben aderenti.

Come vestire i bambini in auto?

La soluzione proposta dagli esperti è in realtà molto semplice. Poiché in caso di basse temperature le moderne automobili offrono la possibilità di alzare il riscaldamento per combattere il freddo, durante i viaggi in auto i bambini dovrebbero indossare strati sottili di vestiti, come una maglia a maniche lunghe e un maglioncino aderente. Una volta che il bambino è saldamente allacciato al seggiolino, è poi comunque possibile aggiungere una coperta calda sopra le cinture per mantenerlo al caldo. Tuttavia, è fondamentale che la coperta non venga posizionata sotto le cinture, poiché ciò potrebbe compromettere la loro posizione e tensione.