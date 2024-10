video suggerito

Ecco l’errore che alcuni genitori fanno quando mettono i bimbi nel passeggino, secondo i pediatri Mettere un lenzuolo sul passeggino dove si trova il bambino, per proteggerlo dal sole può avere in realtà delle conseguenze gravi o fatali. I pediatri hanno dunque suggerito come garantire al bimbo delle passeggiate in sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

C’è un errore che molti genitori compiono, pensando in realtà di fare il bene per il proprio bimbo quando, in una giornata di sole, escono per fare quattro passi con lui nel passeggino.

Secondo il dottor Svante Norgren, pediatra svedese che ne ha parlato alle pagine di Parents, posizionare un lenzuolino sulla navicella dove si trova il proprio bimbo, per proteggerlo dal sole o dalle intemperie può “dare vita ad una vera e propria fornace dove si trova a stare il bebè”.

L’errore che molti genitori compiono quando fanno una passeggiata con il bebè

“Nella navicella del passeggino fa già molto caldo, se viene posizionata sopra anche una copertina diventa un termos” è questo quanto afferma il pediatra Norgen, quando parla di un’abitudine dei genitori, mossa dalle migliori intenzioni.

Leggi anche Le 10 regole per un sorriso sano nei bambini, secondo dentisti e pediatri

Spesso accade, infatti, che per proteggere il bimbo dal vento o dai raggi solari, i genitori coprano il passeggino con un telo che, seppur sottile, mina gravemente la sicurezza e la salute dei bambini.

“Mettere un lenzuolino sopra al passeggino, potrebbe impedire il passaggio dell’aria, intrappolando lì il calore” questa particolare condizione, come spiega il dottore, potrebbe causare o il surriscaldamento del neonato che in appena 20 minuti riesce a raggiungere la temperatura anche di 32 gradi. “Il bimbo surriscaldato potrebbe smettere di respirare” spiega il dottore.

Un altro rischio in cui il piccolo potrebbe incorrere è quello di soffocamento che si verifica nel caso in cui il lenzuolino cada sul viso del bambino, senza che il genitore se ne accorga.

Come proteggere i bambini durante le passeggiate, senza usare il lenzuolino

I pediatri suggeriscono dunque una lista di consigli da seguire se si desidera portare il bimbo a fare passeggiate all’aperto nel suo passeggino in questa stagione autunnale caratterizzata dal sole che in alcune giornate è ancora alto e caldo nel cielo.

Scegliere un buon passeggino: il pediatra Jain, alle pagine di Parents suggerisce di optare per passeggini di colore chiaro, che permettano all’aria di entrare da dietro, dotati anche di specifiche coperture in grado di proteggere i bimbi dai raggi UV.

il pediatra Jain, alle pagine di Parents suggerisce di optare per passeggini di colore chiaro, che permettano all’aria di entrare da dietro, dotati anche di specifiche coperture in grado di proteggere i bimbi dai raggi UV. Scegliere il giusto orario per le passeggiate: meglio evitare orari compresi tra le 10.00 e le 16.00 quando il sole è più caldo e i raggi ultravioletti potenzialmente più dannosi per il bimbo.

meglio evitare orari compresi tra le 10.00 e le 16.00 quando il sole è più caldo e i raggi ultravioletti potenzialmente più dannosi per il bimbo. Idratare il bambino : soprattutto se si esce di pomeriggio, è bene garantirgli le poppate di cui necessita perché, spiega il medico: “le ghiandole sudoripare del bambino sono ancora immature e non raffreddano il suo corpo come con un adulto”.

: soprattutto se si esce di pomeriggio, è bene garantirgli le poppate di cui necessita perché, spiega il medico: “le ghiandole sudoripare del bambino sono ancora immature e non raffreddano il suo corpo come con un adulto”. Rinfrescare il bambino: da passare su collo e viso del bimbo sono delle salviettine umidificate, si può anche utilizzare un piccolo ventilatore con cui rinfrescare il corpo del piccolo: “Attenzione però alle mani dei bambini che devono essere tenute alla larga dalle eliche del ventilatore”. La protezione solare: i pediatri raccomandano di utilizzarla sempre per il bambino, non solo nella stagione estiva e di spalmarla uniformemente sul suo corpo almeno una mezz’oretta prima di uscire di casa.