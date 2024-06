video suggerito

Crema solare e neonati, quando iniziare ad usarla e come proteggerli dal sole: i consigli dell'esperto Proteggere la pelle delicata dei neonati dai raggi del sole è molto importante, spalmare loro la crema ripetutamente e cercare di uscire di casa la mattina presto o quando il sole è calato è l'ideale per permettere a loro di ricevere i benefici del sole senza correre rischi.

Intervista a Dott. Cesare Filippeschi Responsabile della dermatologia pediatrica dell'ospedale AOU IRCCS Meyer

A cura di Sophia Crotti

Il sole estivo ha dei benefici per i bimbi di qualsiasi età, quando si parla di neonati però e in generale di bimbi più piccoli degli 8 mesi è giusto equipaggiarli in modo che i raggi non li colpiscano in maniera diretta. A spiegare a Fanpage.it l'importanza di spalmare sempre la crema solare con SPF 50+ e idratare i piccoli dopo il bagnetto con creme fluide è stato il dottor Cesare Filippeschi, responsabile della dermatologia pediatrica dell'ospedale AOU IRCCS Meyer.

Dalla crema solare con SPF 50+, ai vestiti leggeri, agli orari migliori per le passeggiate, ecco quali sono le indicazioni dell'esperto.

«È importante che passi un messaggio equilibrato, le vacanze con un neonato sono un momento di serenità, perché la luce del sole stimola la vitamina D, una volta utilizzate le giuste precauzioni non bisogna temere nulla. Non bisogna certo "morire di prevenzione"».

dottor Cesare Filippeschi (responsabile della dermatologia pediatrica dell'ospedale AOU IRCCS Meyer)

Da che età si possono esporre i bimbi al sole?



Se si parla di esposizione diretta, sarebbe meglio dai 6-8 mesi in poi. I neonati dunque non vanno esposti in maniera diretta ai raggi solari, però è importantissimo dire che il sole non va demonizzato, perché ha un effetto benefico per la pelle e il corpo. Quindi andare a fare un giro con il neonato nel passeggino non è pericoloso, lo diventa esporre il neonato al sole diretto sulla spiaggia, prima dei suoi 8 mesi.

Perché è rischiosa l’esposizione diretta al sole dei neonati?

Perché lo strato cutaneo dei bimbi è molto delicato e l’effetto del sole può essere più dannoso, rispetto ad un bimbo più grande. Il danno cutaneo avviene con maggiore facilità perché la pelle dei neonati è più ustionabile e nel corso degli anni le ustioni solari prese da piccoli aumentano il rischio della formazione di tumori in età adulta.

Bisogna mettere la crema solare ai neonati e quale deve essere l’SPF?



Sì, è importante mettere sempre la crema a neonati e bambini sotto i 6 anni con SPF 50+. È importante dire che a livello europeo è stata testata l’efficacia di creme che al massimo arrivano ad una protezione di 50+, se ne esistono altre più alte in commercio, non sono testate.

Come si mette la crema solare?



La crema va spalmata sul corpo dei bambini 20 minuti prima dell’esposizione al sole, quindi meglio metterle a casa. L’applicazione va ripetuta ogni 2 ore, anche se il bambino è stato sotto l’ombrellone o se non ha fatto il bagno. In ogni caso ogni volta che il piccolo esce dall’acqua la crema va rimessa.

L’importante è spalmare la crema sempre in maniera uniforme, senza metterla solo sui nei, ma ovunque. I genitori però devono ricordare che aver messo la crema solare ai bambini, non significa poterli lasciare sotto al sole più tempo del dovuto.

Quali sono i rischi in cui incorre un bimbo piccolo esposto troppo tempo al sole?



Il rischio maggiore per un neonato è che vada in surriscaldamento corporeo, perda molti liquidi e abbia problemi anche di tipo sistemico.

Non solo il sole ma anche i locali poco arieggiati e chiusi, con l’innalzamento delle temperature, possono essere pericolosi per i bambini.

Qual è l’orario migliore per uscire con un neonato in estate?



Allora dobbiamo sempre tener conto dell’ora legale, la fascia oraria migliore è dalle 8 di mattina alle 10:30-11:00. Nel pomeriggio, invece, è meglio uscire dalle 17:00 in poi.

Tutto dipende anche da dove si va, passeggiare con i bambini nel marsupio in estate è un momento di grande intimità con i genitori, se non si può fare a meno di uscire nelle ore più calde, si può scegliere di passeggiare in una pineta. L’ombra degli alberi non abbassa solo la temperatura percepita ma garantisce anche emissione di ossigeno, l’aria ha un effetto benefico per i bambini.

Quando si esce con i bimbi per una passeggiata come è bene vestirli?

C’è una tendenza a coprire troppo i bambini, ma in estate è sbagliato, mettere un body e sopra una maglietta è troppo, meglio prediligere indumenti in cotone leggero e il cappellino se il bimbo è in braccio o nel marsupio.

Come si garantisce una corretta idratazione ai neonati?

I bimbi devono essere lavati tutti i giorni con acqua tiepida per almeno 5 minuti, poi bisogna massaggiarli con della crema fluida, che permetta al bimbo di rimanere idratato senza sudare. Questi massaggi costruiscono un bel legame tra piccolo e genitore e lo idratano. Mentre l’allattamento deve mantenere gli standard abituali, se però il bimbo si disidrata più rapidamente chiederà più spesso di essere allattato o idratato.

Per i neonati c’è differenza tra il sole di città, di mare o di montagna?



Il sole di città è condizionato dall’inquinamento atmosferico, mentre in mare e montagna gli effetti del sole sono circa gli stessi. Ma ciò non significa non portare i bimbi in spiaggia o a fare passeggiate, migliorano sicuramente la qualità della vita dei bimbi.

