Viaggiare con i bambini: le 10 cose che, secondo i pediatri, non possono mancare in valigia Per vacanze con i figli senza troppo stress è importante programmare e prevenire ogni possibile imprevisto, dal malanno di stagione ai problemi di sonno dati dagli inevitabili cambiamenti nella routine quotidiana.

Con le vacanze di Natale all'orizzonte, qualche genitore potrebbe approfittare di ponti e festività per partire qualche giorno insieme a tutta la famiglia. Simili occasioni rappresentano un momento unico per vivere esperienze arricchenti e costruire cari ricordi insieme ai propri figli, tuttavia gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e una buona programmazione di viaggio può fare tutta la differenza del mondo.

Il segreto sta nel prepararsi all'inatteso e avere a portata di mano ciò che può rendere il viaggio più comodo per i piccoli e meno stressante per i genitori. Per aiutare le famiglie a partire più serene, alcuni pediatri hanno dunque condiviso sull'HuffPost alcuni consigli su cosa non dovrebbe mai mancare in valigia quando si viaggia con i bambini.

Medicinali essenziali per ogni emergenza

Un punto cruciale è la preparazione di un kit con i farmaci indispensabili. La dottoressa Jaime Friedman, pediatra di San Diego, raccomanda di portare sempre con sé medicinali di base, come acetaminofene o ibuprofene in formulazioni adatte ai bambini, specialmente se si viaggia in aree dove reperire farmaci può essere difficile.

La dottoressa Candice Jones, pediatra attiva in Florida, ha aggiunto che per i bambini con allergie o condizioni di salute particolari, risulta fondamentale avere con sé farmaci di emergenza, come antistaminici e inalatori per l’asma.

Oggetti di conforto e intrattenimento

Durante i viaggi, i bambini possono sentirsi spaesati e fuori dalla loro routine. Per aiutarli a mantenere un senso di sicurezza – ed evitare di trasformare il viaggio in un attentato ai nervi dei genitori – Friedman ha consigliato di permettere al piccolo di portare alcuni (non troppi) oggetti familiari, come i libri della buonanotte o il giocattolo preferito, così da avere sempre con sé un piccolo richiamo alla sua zona di comfort.

Secondo la dottoressa Jones potrebbe essere utile anche includere libri da colorare e giochi che possano distrarli durante lunghi spostamenti. Jones cita anche i dispositivi elettronici, a patto però che il bambino non sia sotto i due anni d'età e che vengano comunque imposti dei limiti di tempo.

Kit contro ogni imprevisto

Un kit di primo soccorso è un alleato indispensabile per chi si muove con dei bambini. La dotazione deve includere cerotti, salviette disinfettanti, crema antibiotica e un antistaminico per eventuali reazioni allergiche. Per la dottoressa Hansa Bhargava potrebbe essere utile anche portare della vaselina per le labbra screpolate, forbicine per unghie e un termometro.

Inoltre, qualora la destinazione sia un Paese dal clima caldo o tropicale, non possono mancare protezioni solari, repellenti per insetti e cappelli per ripararsi dai raggi UV.

Cibo e vestiti extra per ogni evenienza

Snack e bottigliette d'acqua sono essenziali per affrontare gli eventuali ritardi o i pasti serviti su treni o aerei, che non sempre sono graditi dai bambini. A tal proposito Friedman ha consigliato di scegliere con cura i posti dove mangiare già prima della partenza, se si teme che i più piccoli non apprezzino la cucina locale.

Per i viaggi in aereo, è poi utile avere nel bagaglio a mano un cambio completo di vestiti, inclusa biancheria intima e spazzolino. Questo accorgimento può salvare la situazione in caso di ritardi o bagagli smarriti.

Aiutini per il sonno e la gestione dello stress

Il sonno è fondamentale per mantenere l’umore dei bambini stabile durante il viaggio. Per questo, la dottoressa Kelly Fradin ha suggerito di portare tutto ciò che li aiuta a dormire bene, dai peluche alle copertine preferite. Questo però vale anche per i genitori: gli stessi pediatri hanno infatti ammesso di non partire mai senza un buon paio di cuffie per riuscire a ritagliarsi qualche momento di pace durante i lunghi tragitti.

Viaggiare informati

Prima di partire, è utile informarsi sulle eventuali vaccinazioni obbligatorie (o consigliate) e le strutture sanitarie presenti nella destinazione. Parlare con il pediatra qualche giorno prima dell'inizio della vacanza potrebbe essere utile per individuare ospedali o centri medici locali. Questo accorgimento è particolarmente importante per i viaggi internazionali, dove le barriere linguistiche o le differenze nei sistemi sanitari potrebbero complicare le cose in caso di emergenza.