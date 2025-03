video suggerito

"Non scendete dallo scivolo con i vostri figli": l'appello della madre sui pericoli nascosti del parco giochi La donna ha condiviso la propria esperienza dopo che il figlio si è fratturato una gamba scivolando in braccio al padre: "Non avevamo mai sentito parlare di questo rischio. Ora ci sentiamo in colpa".

Scivoli, altalene e giochi vari sono l'attrazione principale per i più piccoli, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, ma non sempre le attività apparentemente innocue si rivelano prive di rischi. L'ultima testimonianza in tal senso arriva dal Regno Unito, dove una mamma ha recentemente condiviso su TikTok la spiacevole esperienza vissuta dal suo bambino, finito al Pronto Soccorso con una frattura alla gamba dopo quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio al parco giochi.

"Vogliamo sensibilizzare sul pericolo di scendere dallo scivolo con un bambino in grembo", ha scritto nella didascalia al filmato Kiersten Beth, la madre dello sfortunato protagonista della vicenda. "Farlo non è assolutamente sicuro".

Il gioco che si è trasformato in un incidente

Kiersten ha raccontato che suo marito stava scendendo dallo scivolo con il loro figlio seduto sulle sue gambe. Un gesto molto comune tra i genitori, fatto con l'intento di proteggere il bimbo ancora piccola durante la discesa.

Tuttavia, mentre scivolavano, la gamba sinistra del piccolo si è incastrata tra il bordo dello scivolo e la gamba del padre. Il movimento rapido e la forza dell'atterraggio hanno così causato un brusco piegamento dell'arto, provocando una frattura immediata. Tutto è avvenuto in favore di camera, poiché la stessa Kiersten stava riprendendo la scena con il proprio cellulare.

La corsa in ospedale e la consapevolezza tardiva

Il bambino, in preda al dolore, è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno confermato la frattura e applicato un gesso per favorire la guarigione. Kiersten, scioccata dall'accaduto, ha deciso di condividere la vicenda su TikTok per sensibilizzare gli altri genitori del pericolo dietro una pratica tanta diffusa.

Come ricordato anche dall'American Academy of Pediatrics, infatti, gli scivoli sono tra i giochi con il più alto tasso di incidenti (un quinto degli incidenti nei parco giochi si verificano proprio sullo scivolo) e far scendere un bambino sulle ginocchia di un adulto può aumentare ulteriormente il rischio di infortuni, in particolare fratture alle gambe e alle caviglie. "Non avevamo mai sentito parlare di questo rischio", ha ammesso Kiersten. "Ora il senso di colpa che proviamo è straziante, avremmo voluto saperlo prima".

La donna ha anche invitato mamme e papà a far usare ai bambini scivoli adatti alla loro età e, se scelgono di accompagnarli, a tenere i piccoli ben centrati, con le braccia aderenti al corpo e le gambe sollevate.

Il dibattito sui social

Il video ha scatenato un'ondata di reazioni tra gli utenti. Molti genitori si sono detti scioccati, confessando di non aver mai considerato la possibilità di un simile incidente. Alcuni hanno espresso empatia per la famiglia, mentre altri hanno ringraziato Kiersten per aver diffuso un'informazione utile. "Non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa del genere", ha scritto una mamma.