video suggerito

Il trucco della mamma per portare il bimbo al parco dopo la pioggia: “Non esco più senza questo oggetto” Una mamma ingegnosa sta spopolando su TikTok grazie alla trovata con cui ha risolto il problema di altalene e scivoli bagnati dalla pioggia: quando porta i bambini al parco, utilizza un tergivetro per asciugare le superfici. Per qualcuno però, questo trucco impedisce ai più piccoli di adattarsi agli imprevisti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo una giornata di pioggia molti genitori preferiscono evitare di portare i bambini al parco. Se infatti l'entusiasmo dei piccoli non si lascia certo scoraggiare da altalene bagnate o scivoli umidi, il compito di asciugare il tutto e badare che i piccoli non si facciano male ricade sui genitori, i quali spesso si aggirano per l'area giochi muniti di asciugamani o salviette per un intervenire prontamente su capelli umidi o pantaloni fradici.

Ma cosa succederebbe se esistesse un metodo più rapido e pratico per risolvere il problema? A quanto pare una soluzione c'è, e arriva direttamente dal mondo dei social, dove una mamma ha recentemente condiviso un trucco che sta conquistando il web per la sua semplicità ed efficacia.

Un trucco semplice e alla portata di tutti

Megan Graham, una madre e influencer seguita da oltre 11.000 utenti su TikTok, ha svelato il suo segreto per affrontare i giochi bagnati: un semplice tergivetro. Nel video pubblicato sul proprio profilo social, Megan ha mostrato come utilizza questo oggetto comune per asciugare in men che non si dica scivoli e altalene, lasciandoli perfettamente asciutti per i suoi figli. Il video, accompagnato dalla didascalia "Il miglior trucco per genitori che ho imparato su questa app!", ha rapidamente raggiunto quasi un milione di visualizzazioni.

Trovata geniale o eccesso di protezione?

La soluzione proposta da Megan ha raccolto un incredibile consenso e molti utenti hanno elogiato l'idea, al punto di chiedersi come mai non ci avessero pensato prima. Anzi, qualcuno ha persino affermato di essere "quasi triste" per il fatto che i propri figli siano ormai troppo grandi e non ci sarà più l'occasione per sfoggiare un simile trucchetto al parco giochi.

In mezzo a tanti commenti entusiasti c'è però anche chi, pur plaudendo all'utilità dello stratagemma, preferisce rimanere fedele alla "vecchia scuola" e lasciare che i bambini imparino ad esercitare un po' di spirito di adattamento per riuscire a giocare anche quando le condizioni non sono ottimali, senza per forza dover contare su qualcuno che intervenga ad aggiustare la situazione. Dopotutto un po' di acqua non ha mai fatto male a nessuno, e scivolare su una superficie umida può rendere ancora più divertente la discesa.