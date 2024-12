video suggerito

La pediatra avverte sui rischi nascosti degli addobbi natalizi: “Alcuni sono pericolosi per i più piccoli” Calze appese e festoni penzolanti possono essere facilmente strappate dai bambini e causare pericolose cadute di materiali pesanti. A mettere in guardia i genitori è una pediatra social che ha osservato di persona le conseguenze di incidenti simili: “Anche a Natale occorre fare attenzione alla sicurezza dei piccoli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l’avvicinarsi del Natale, le case di molte famiglie si riempiono di alberi illuminati e addobbi sgargianti, alimentando un clima di festa e allegria che tutto porta a pensare, tranne che a un pericolo nascosto. Eppure, secondo un medico americano, alcune decorazioni natalizie possono rivelarsi un'inaspettata insidia per la salute dei più piccoli.

L’allarme arriva dalla pediatra Emily (non ha volto rivelare il cognome sui social), che su TikTok fa divulgazione sotto il nome di Dr. Em: la dottoressa ha infatti condiviso un video per sensibilizzare i genitori sui pericoli legati ai ganci e agli adesivi comunemente usati per appendere le per calze natalizie.

Un rischio spesso sottovalutato

L'esperta ha spiegato che i pesanti ganci che molte famiglie utilizzano per appendere le calze, spesso posizionati su mensole o caminetti, possono rappresentare un pericolo per i bambini. Nel suo video, ha mostrato una foto della propria abitazione, con il figlio accanto a queste decorazioni, per illustrare il rischio. "Ho visto tre bambini feriti a causa di questi ganci" ha raccontato, sottolineando come i più piccoli tendano a tirare le calze penzolanti, causando la caduta dei supporti, che spesso colpiscono il volto e la testa dei bimbi.

Secondo la pediatra, il problema non è solo legato ai ganci pesanti, ma anche a quelli adesivi usati per fissare decorazioni alle pareti o alle finestre. Tutto ciò che penzola e che potrebbe essere facilmente staccato dai bimbi – dalle ghirlande ai festoni appesi sulle porte – può rappresentare un pericolo. Inoltre, se l'addobbo è collocato vicino ad altri oggetti pesanti, potrebbe causarne la caduta e aumentare ulteriormente il rischio per l'incolumità dei piccini. Per questo mamme e papà dovrebbero prestare molta attenzione alla collocazione e, soprattutto, all'altezza di simili addobbi.

I danni possono essere anche gravi

Stando a quanto raccontato su TikTok la Dr. Em ha assistito personalmente alle conseguenze di questi incidenti. "Lasciano segni davvero brutti, e in alcuni casi sono necessari punti di sutura" ha spiegato, augurandosi che prima o poi simili uncini vengano vietati per legge. Sotto al post, alcuni utenti hanno condiviso esperienze personali nei commenti al video: una persona ha raccontato di un’amica che, da bambina, ha perso un occhio a causa di un incidente con un gancio, mentre un’altra ha definito il messaggio “fondamentale”.

Una lezione per molti

Molti genitori hanno anche ammesso di non aver mai considerato il rischio. "Non ci avrei mai pensato! Lo scorso Natale mio figlio non camminava ancora, ma quest’anno, che ha due anni, tocca tutto" ha commentato una mamma, seguita ruota da altri utenti increduli per il rischio mai preso in seria considerazione.

La dottoressa Emily ha quindi concluso il suo intervento social con un appello diretto ai genitori, invitandoli a prestare la massima attenzione e a maturare la consapevolezza di quanto un po' di prudenza possa fare la differenza per la sicurezza dei bambini, anche in un periodo apparentemente spensierato come le festività. Una piccola accortezza potrebbe evitare grandi tragedie.