Mamma mostra le rigide misure di sicurezza per la propria casa: "Mi dicono che crescerò un figlio ansioso" Finestre sbarrate, esche per i curiosi e ingegnosi trucchetti per segnalare la presenza di un intruso. Le scrupolose procedure scelte da una madre per proteggere la propria abitazione accendono la discussione sui social: "È il modo migliore per terrorizzare tuo figlio".

Una madre particolarmente attenta alla sicurezza della propria abitazione ha acceso un dibattito online sulle possibili conseguenze che un tale eccesso di prudenza potrebbe comportare per la serenità del suo bambino.

Karolina, questo il nome della donna, è infatti una mamma che ama condividere sui social la quotidianità della sua famiglia, e in un recente video su TikTok ha illustrato passo dopo passo il maniacale protocollo di sicurezza domestica che adotta ogni qual volta si trova a rimanere da sola a casa con il figlioletto.

Un rituale di sicurezza meticoloso

La prima mossa mostrata da Karolina è quella di lasciare un paio di scarpe ben in evidenza fuori dalla porta, così da dare l'impressione che la casa sia occupata. A questo punto, la procedura prevede la chiusura a doppia mandata di tutte le serrature e lo srotolamento delle tende davanti a ogni finestra per impedire a chiunque di sbirciare all'interno dell'abitazione.

Le precauzioni, però, non finiscono certo qui. Per "mettere in sicurezza il perimetro", Karolina è solita anche sigillare la cassetta della posta con del nastro adesivo, bloccare la porta del giardino con una sedia (in caso la serratura venisse forzata) e applicare un allarme per fermaporta che si attiva se qualcuno tenta di aprire la porta dall'esterno. Il tocco di classe è però un ingegnoso meccanismo realizzato con dei campanelli che vengono legati a una corda e un piccolo lumino vuoto sul quale viene posata una penna: in questo modo, qualora la porta dovesse aprirsi la penna cadrebbe e i campanelli suonerebbero, avvisando gli abitanti della casa di un ospite indesiderato.

Critiche e timori

Questo rituale degno delle astuzie di Kevin McCallister in Mamma, ho perso l'aereo viene ripetuto ogni volta che Karolina resta sola in casa con il suo bambino. Se però alcuni genitori hanno elogiato tanta attenzione alla sicurezza, dopo la condivisione sui social le abitudini della donna sono state prese di mira da molti utenti che hanno espresso preoccupazione per le potenziali conseguenze psicologiche sul bambino.

Secondo i critici, infatti, questo eccesso di precauzioni potrebbe trasmettere un senso di paura e insicurezza al figlio, contribuendo a sviluppare ansia in futuro. Qualcuno ha persino suggerito di rivolgersi a uno specialista per affrontare queste paure in modo più sereno, ma Karolina non si è scomposta: per lei, la sicurezza deve venire prima di ogni cosa.