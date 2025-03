“Se sentite un silenzio sospetto in casa, cercate i vostri figli in uno di questi 4 luoghi pericolosi”: il medico

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Vi capita mai di sentire un silenzio sospetto in giro per casa? Niente schiamazzi di fratelli che giocano a rincorrersi, nessuna sigla dei cartoni animati a tutto volume, nessun grido o pianto del vostro bambino che ricerca attenzioni. Se dovesse capitare, ha spiegato il dottor Joe, medico del pronto soccorso, che è solito prendersi cura dei piccoli che rimangono coinvolti in incidenti domestici, talvolta del tutto prevenibili, è essenziale che i genitori controllino immediatamente nei 4 punti più pericolosi dell'abitazione.

I quattro luoghi più pericolosi della casa per i bambini

Il dotto Joe ha pubblicato, attraverso il suo profilo Instagram, un monito ai genitori di tutti i bambini, indicando loro quali sono i 4 luoghi della casa più pericolosi per i piccoli.

"Se non sentite più i bambini schiamazzare per casa e non li trovate in giro per l'abitazione, non cercateli nei luoghi dove si trovano di solito" inizia così il video del medico che cerca di allertare i genitori sulle insidie presenti, ma spesso nascoste, nella casa di ognuno.

"Cercate i bimbi in questi 4 luoghi pericolosi: piscina o stagno, frigorifero, lavatrice e asciugatrice". Il medico spiega che questi quattro tra luoghi ed elettrodomestici sono più pericolosi per i piccoli di qualsiasi altra marachella o pasticcio in cui potrebbero essersi cacciati, per tanto non ha senso andare a vedere se si stanno nascondendo sotto al tavolo, quanto più se si trovano nei paraggi di uno di questi 4 luoghi.

Perché questi 4 arredi della casa sono pericolosi per i bambini?

Tra i commenti dei genitori entusiasti per il consiglio ricevuto dal medico, si può leggere perché questi 4 elementi sono particolarmente pericolosi per i più piccoli:

La piscina o uno stagno : come aveva spiegato il Presidente della Sezione Salvamento della FIN, Giorgio Quintavalle a Fanpage.it, non basta essere sicuri che i piccoli sappiano nuotare per lasciare che sguazzino da soli o si aggirino liberamente attorno a delle fonti d'acqua. Il dottore specificava che le piscine domestiche devono sempre essere svuotate dopo l'utilizzo per evitare che i bambini da soli vi si buttino dentro alla ricerca per esempio di un giocattolo o scivolino involontariamente.

Il frigorifero: tra i commenti al video un utente racconta di quando da bambino si era nascosto dietro l'anta del frigorifero e che per pura fortuna era stata sua madre a ritrovarlo all'interno, ormai completamente blu e a rischio ipotermia . Senza contare che potrebbero esserci delle calamite sulla struttura che il bimbo potrebbe aver inghiottito.

tra i commenti al video un utente racconta di quando da bambino si era nascosto dietro l'anta del frigorifero e che per pura fortuna era stata sua madre a ritrovarlo all'interno, ormai completamente blu e a . Senza contare che potrebbero esserci delle calamite sulla struttura che il bimbo potrebbe aver inghiottito. Lavatrice o asciugatrice: i bimbi molto piccoli potrebbero rimanere chiusi in queste strutture, nelle quali l'ossigeno in breve finisce e la temperatura si scalda. Se infatti si riescono ad aprire dall'esterno, è invece impossibile riaprirle una volta che ci si trova nel cestello.

Il medico non ritiene che solo questi siano luoghi pericolosi in cui il piccolo per curiosità o per un improvvisato turno di nascondino, potrebbe nascondersi, ma sono quelli in cui è importante cercarli nell'immediato dal momento che sono i più pericolosi per la loro salute.