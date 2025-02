I cartoni animati di un tempo fanno meglio al cervello dei bambini di quelli moderni: la neuropsichiatra

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Se anche voi sentite la mancanza dei cartoni animati d'infanzia e non vedete l'ora di sedervi sul divano, accanto ai vostri bimbi, per aver un buon motivo per riguardarli, sappiate che state facendo un favore anche ai vostri piccoli.

Questa tendenza, sempre più in voga, di proporre ai più piccoli i cartoni di un tempo, rispetto a quelli moderni, si chiama "Slow TV", proprio perché i filmati per bambini di una volta erano molto più lenti e meno sovrastimolanti di quelli moderni. A spiegare i benefici di questa nostalgia dei genitori per le abitudini della propria infanzia è stata alle pagine di abcnews la psichiatra infantile Zabina Bhasin.

I cartoni animati di un tempo fanno meglio ai bambini di quelli moderni

Winnie The Pooh che con i suoi amici si aggira per il bosco dei Cento Acri, Biancaneve che si trova circondata dai 7 nani, Franklin la tartaruga che si destreggia tra amici e scuola, desiderare che i propri bimbi guardino questi cartoni animati non è solo da inguaribili romantici.

"I cartoni animati di una volta, a differenza di quelli moderni, sono meno sovrastimolanti per il cervello dei piccoli che è ancora in via di sviluppo e migliorano la capacità di concentrazione e autoregolazione" spiega la dottoressa Bhasin alle pagine di abcnews.

Secondo la neuropsichiatra, proporre ai bambini la visione dei cartoni animati dal ritmo frenetico di oggi li porta ad essere molto irritabili e impulsivi, poiché il loro cervello abituato a una rapidità artificiale, mal si adatta poi al mondo, che è meno stimolante. "Questi programmi sempre troppo rapidi, interferiscono con il sonno dei bambini, la loro attività fisica e l'interazione sociale" spiega la dottoressa Bhasin.

I migliori cartoni animati dal passato per i più piccoli

Proprio per questo la dottoressa invita tutti i genitori a passare al movimento della "Slow TV" proponendo ai bambini, più grandi di due anni, come specificano le linee guida SIP, spettacoli antichi, dal ritmo lento con transizioni graduali tra un'immagine e l'altra e che promuovano messaggi di empatia e collaborazione.

"No ai cartoni animati con effetti sonori eccessivi, rapidi cambi di scena e tematiche legate al conflitto" ha spiegato l'esperta elencando alcuni dei cartoni che suggerisce a bambini e genitori di guardare insieme dal divano di casa.

Franklin, tartaruga

The little bear

Rolie Polie Olie

Bluey (un cartone moderno molto apprezzato anche da pediatri ed esperti)

Winnie The Pooh

Paperino

I Rugrats

"Questi cartoni animati permettono ai genitori di trascorrere del tempo di qualità con i propri figli o di prendere una pausa dalla genitorialità, sapendo di star facendo il meglio per il cervello dei propri figli" ha spiegato la dottoressa.

Cosa causano i cartoni sovrastimolanti ai bambini

I cartoni moderni sono caratterizzati da immagini in rapida successione, colori sgargianti e rumori molto forti e improvvisi, elementi che catturano l'attenzione dei più piccoli ma che a lungo andare, come spiega la dottoressa Bhasin, possono causare ai piccoli:

attacchi di ansia

difficoltà a vivere le transizioni del quotidiano

incapacità di autoconsolarsi se non guardando la tv

se non guardando la tv incapacità di rimanere concentrati in attività lunghe

iperattività

pianto

comportamento irrazionale

aggressività

"Se fino ad ora ancora non è stato fatto, basta iniziare adesso proponendo ai figli i cartoni animati di un tempo, più lenti, meno stimolanti e più sicuri" ha concluso ad abcnews la dottoressa Bhasin.