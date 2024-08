video suggerito

Mamma condivide il trucco con il quale ha insegnato al suo bimbo ad andare in bici in soli 10 minuti Una mamma ha mostrato come in soli 10 minuti sia riuscita a insegnare al suo bimbo di 4 anni ad andare in bicicletta, ma agli utenti non è sfuggita una grossa dimenticanza, potenzialmente letale per il bambino.

A cura di Sophia Crotti

Una bicicletta senza rotelle, un asciugamano e un bambino desideroso di imparare a pedalare, questo il trucco che una mamma ha condiviso su Instagram e con il quale è riuscita ad insegnare al proprio bimbo ad andare in bici in soli 10 minuti.

Il video virale

Bastano pochissimi passaggi e il bimbo di appena 4 anni di Jonica, mamma che condivide sui social alcuni trucchi utili ai genitori, sfreccia su una bicicletta a due ruote per il campo da basket del suo quartiere, quasi dimentico che fino a pochi minuti prima non riusciva a rimanere in piedi o stabile senza cadere dal veicolo.

Nel video la mamma spiega il trucco messo in atto con il suo bambino in pochi e semplici passaggi:

prendere un asciugamani grande o un telo mare e arrotolarlo su se stesso

posizionare il rotolo ottenuto con il telo mare sotto alle sue ascelle e tenere entrambi i lembi con le mani

lasciare che il bimbo pedali, sorretto dall’asciugamano

togliere a poco a poco il telo mare da sotto le ascelle del bimbo

guardarlo sfrecciare per le piste ciclabili.

La mamma spiega nella didascalia del video che in questo modo è possibile insegnare in brevissimo tempo ai bambini a pedalare in autonomia su due ruote: "Veramente, abbiamo visto questo metodo su TikTok e il nostro piccolo Stanley in meno di 10 minuti è riuscito a guidare la bicicletta senza rotelle".

La dimenticanza della mamma

Il bimbo effettivamente, nonostante sia molto piccolo, sembra scorrazzare con grande facilità in sella alla sua bicicletta ma è evidente fin dal primo momento che si stia muovendo senza un elemento fondamentale: il casco.

“Come scienziata che si occupa della salute delle persone, le chiedo di far indossare un dannato casco al suo bambino. È un modo davvero semplice per prevenire gravi incidenti alla testa del bambino. Non riesco proprio a capire i genitori che non mettono al centro la salute e la sicurezza dei loro bambini” scrive sotto al post una ricercatrice.

Una pediatra, invece, dice: “Come pediatra di pronto soccorso vi posso dire che basta una caduta anche semplice, senza casco, a causare nei bambini una lesione cerebrale devastante con conseguenze permanenti”

I consigli su come insegnare correttamente ad un bambino ad andare in bicicletta

L’NHS ha stilato una lista di 21 punti, per dare ai genitori una chiara guida su come insegnare ai propri bambini ad andare in bicicletta.

Al primo posto vi è proprio assicurarsi che i piccoli indossino il casco e insegnare loro ad indossarlo in autonomia guardandosi allo specchio mentre lo agganciano sotto al mento.

Seguono assicurarsi che il bimbo conosca le regole di base della strada, se si esce insieme in bicicletta, insegnargli a frenare e a mantenere il veicolo fermo da in piedi, a pedalare in maniera sicura su qualsiasi superficie e soprattutto a rispettare gli altri veicoli che si aggirano per le strade.