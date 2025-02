video suggerito

Una mamma svela le 5 strategie infallibili che rendono la genitorialità meno complessa per lei Una mamma ha rivelato i 5 trucchi che hanno reso per lei la genitorialità più semplice, dal trucco del limone per togliere il ciucco alla sua bambina a quello delle cuffie in grado di mantenere pulito il passeggino. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

credits: profilo Instagram @tsagana_24

Tsagana è mamma di due bambine e qualche tempo fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di trucchi e consigli che avrebbe voluto conoscere prima di diventare madre.

Dal metodo per liberare il braccio della sua bambina da tutte quelle strutture cilindriche in cui riesce a infilarlo, rimanendo intrappolata, alle pratiche per igienizzare le ruote del passeggino prima di rientrare in casa.

Le 5 strategie di una mamma

Il video in cui Tsagana svela i suoi trucchi infallibili per rendere la genitorialità più semplice di quanto non sia è diventato virale, riscuotendo non pochi commenti positivi da mamme e papà che si sono detti desiderosi di mettere in atto i suoi metodi:

Liberare il polso di un bimbo da bracciali troppo stretti: la donna prende un sacchettino di plastica e lo avvolge attorno a mano e polso della bimba, avendo cura di farlo passare sotto al bracciale, dopo di che cosparge il sacchetto di sapone e in breve il bracciale riesce a sfilarsi dal braccio della bimba.

la donna prende un sacchettino di plastica e lo avvolge attorno a mano e polso della bimba, avendo cura di farlo passare sotto al bracciale, dopo di che cosparge il sacchetto di sapone e in breve il bracciale riesce a sfilarsi dal braccio della bimba. Mantenere pulite le ruote del passeggino: per evitare che il passeggino porti in casa, attraverso le sue ruote la sporcizia che si trova all’esterno la mamma posiziona delle cuffie per la doccia usa e getta sotto alle ruote e le rimuove, prima di entrare in casa.

per evitare che il passeggino porti in casa, attraverso le sue ruote la sporcizia che si trova all’esterno la mamma posiziona delle cuffie per la doccia usa e getta sotto alle ruote e le rimuove, prima di entrare in casa. Il ciuccio al gusto di limone: per fare in modo che la sua bimba non rimanga troppo tempo con il ciuccio in bocca la donna lo immerge nel succo di limone prima di darglielo l’ennesima volta durante la giornata

per fare in modo che la sua bimba non rimanga troppo tempo con il ciuccio in bocca la donna lo immerge nel succo di limone prima di darglielo l’ennesima volta durante la giornata Il seggiolone improvvisato: la donna lascia la sua bimba seduta su una sedia, attorno alla quale avvolge una maglietta tenuta ferma da un elastico, in questo modo la piccola ha libertà di movimento in sicurezza.

I commenti sotto al video virale

Non tutti i followers di Tsagana si sono detti d’accordo con lei nel ritenere questi trucchi efficaci per i più piccoli.

“Posizionare una bambina su una sedia così alta ti assicuro che è pericoloso” scrive un’utente, mentre un altro si scaglia contro l’utilizzo del limone per rendere il succhietto meno piacevole alla piccola: “L’acido citrico è dannoso per i bimbi così piccoli, vi prego non imitatela”.

Quasi tutti, però, si sono detti stupefatti dal primo trucco con il quale la donna libera la bimba da un bracciale stretto e dal secondo, utile per evitare che i piccoli si ammalino gattonando e poi mettendo le mani in bocca, una volta che il pavimento è stato sporcato dalle ruote del passeggino.