Il trucco di una mamma per calmare i capricci di sua figlia diventa virale: “È applicabile ovunque”

A cura di Sophia Crotti

Il trucco infallibile di una mamma per calmare le crisi di pianto e gli improvvisi capricci di sua figlia è diventato virale sui social con più di 15 milioni di visualizzazioni, recuperate dal 2022 ad oggi, anno in cui il metodo ha compiuto due anni ma ancora non smette di incuriosire i genitori.

Il trucco della mamma contro i capricci

La mamma in questione, si chiama Cromartie, e pratica, come scrive nella descrizione del video, la cosiddetta genitorialità gentile, un metodo educativo che si basa sul dialogo costante con i propri figli, che bandisce punizioni e grida in nome di un rapporto paritario con i più piccoli. Ma come si può rimanere tranquilli quando la tua bambina di un anno e mezzo inizia a gridare, sbattere i piedi, mettendo in atto uno sfogo distruttivo? Cromartie ha trovato una soluzione.

La donna pratica ciò che lei definisce “lo zoomies”, inizia dunque a girare intorno alla piccola, come spesso fanno i cagnolini per dimostrare la loro emozione.

La bimba nel video piange e improvvisamente inizia a guardare la mamma incredula mentre la donna corre tra una stanza e l’altra senza sosta. Ad un certo punto la bimba scoppia a ridere, divertita dall’atteggiamento della mamma e così in un attimo si scorda il motivo per cui aveva iniziato a piangere e a fare i capricci. Alla fine del video le due si abbracciano dolcemente, dimostrando che con questo metodo anche i capricci più terrificanti sembrano vanificarsi in un attimo.

Il metodo applicabile ovunque

Il video pubblicato su TikTok dalla giovane mamma, che la vede correre in lungo e in largo per la sua abitazione, cercando di calmare la sua bimba, è diventato virale e se molti genitori hanno tratto ispirazione, altri hanno chiesto alla donna se fosse però attuabile anche in contesti pubblici.

“Il metodo funziona sempre ed è applicabile ovunque” racconta la mamma a Today.com. La donna infatti spiega di metterlo in atto al supermercato, quando la sua bimba inizia a fare i capricci affinché la mamma aggiunga al carrello l’ennesimo dolcetto: “Ho iniziato a correre per i corridoi del supermercato, senza curarmi del giudizio degli altri, l’unica cosa che conta per me in quel momento è riuscire a distrarre mia figlia” ha spiegato la donna alla testata.

Alcuni utenti hanno commentato il metodo della mamma specificando che sarà utile alla bimba anche in futuro. Quando i piccoli fanno i capricci spesso stanno semplicemente avendo un crollo nervoso dovuto alla stanchezza e ai tanti stimoli cui vengono sottoposti quotidianamente. “La tua bambina sta imparando che anche quando sarà adulta o adolescente e verrà scossa dalla rabbia o dalla stanchezza, per rilassarsi le basterà cercare di concentrarsi su altro, e dunque farà una corsa all’aria aperta al posto di affliggersi a causa di una giornata storta” commenta un'utente sotto al video virale.