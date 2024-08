Il consiglio social del pediatra per calmare all’istante il capriccio di un bebè: “Cambierà la vostra vita”

video suggerito

Il dottor Jonathan Williams, pediatra e padre di cinque figli proveniente dallo Utah, negli Stati Uniti, ha recentemente attirato l’attenzione dei social grazie a un video nel quale afferma di aver trovato un metodo tanto semplice quanto sorprendentemente efficace per calmare i capricci dei bambini piccoli in un battito di ciglia.

Definito da molti come un "mago" per la sua abilità nel placare all’istante i pianti disperati dei più piccoli, Williams ha infatti spiegato come il suo trucco funzioni praticamente tutte le volte, a meno che i motivi delle lamentele non siano derivanti da un problema di salute.

La tecnica del sussurro

Il pediatra, noto su TikTok per distribuire suggerimenti e piccoli trucchi nella gestione dei neonati, ha raccontato di utilizzare questa tecnica anche nella sua clinica e i risultati, a suo dire, sarebbero davvero strabilianti.

"Quando un bambino è sconvolto e le sue emozioni diventano sempre più intensi, dovete sussurrare" ha spiegato Williams.

Nella maggior parte dei casi infatti, i capricci dei bimbi sono causati o da una necessità fisica (fame, sonno o bisogno di essere cambiato) o da un certo disagio emotivo. Secondo il pediatra dunque, anche se il motivo scientifico non appare chiaro il sussurro sembrerebbe "destare" i bambini dai loro stati emotivi negativi, conducendoli rapidamente fuori dalla crisi.

Il dottore ha continuato affermando come il fatto di parlare lentamente e sottovoce probabilmente comporti per il cervello una specie di segnale rassicurante, un modo per far capire al bebé che le sue emozioni sono state comprese e ascoltate.

I capricci servono a crescere

Nel corso del video Williams ha poi sottolineato come pianti e scenate rappresentino una parte normale dello sviluppo infantile: in questo periodo dell'infanzia i bambini stanno infatti imparando a gestire nuove emozioni, alcune delle quali anche molto intense, e non possiedono ancora l'abilità di linguaggio per esprimere chiaramente ciò che desiderano. Per questo ricorrono al capriccio.

Certo, talvolta ciò può essere frustrante, ma per il pediatra è importante che i genitori si sforzino di prestare attenzione alle emozioni dei loro figli, e cerchino di comprenderle, senza reprimerle o farsi prendere dal panico.