"Le mie figlie non hanno mai fatto un capriccio": l'approccio educativo di una madre fa discutere sui social Una madre ha raccontato su TikTok di essere riuscita ad eliminare ogni tipo di capriccio imponendo alle sue figlie un'educazione priva di TV, tablet e cibi zuccherati: non avendo mai provato tutte queste cose, le piccole non hanno mai fatto scenate per ottenerle.

Una madre di due gemelle ha recentemente suscitato un acceso dibattito condividendo sui social il particolare approccio educativo, che, a suo dire, ha evitato ai suoi figli piccoli di litigare e fare scenate.

April Jackson, mamma americana di 34 anni, ha infatti dichiarato su TikTok di aver impostato l'educazione dei propri figli entro confini piuttosto rigidi, escludendo gran parte di quegli elementi – come l'utilizzo del tablet o il cibo poco sano – che di solito creano tensioni nel rapporto genitori-figli e sono all'origine della maggior parte dei capricci.

La strategia della madre

Come spiegato nel video che in poche settimane ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni, April ha raccontato di aver scoperto quanto il suo metodo educativo differisca da quello delle altre famiglie durante una conversazione con un'amica, la quale si era detta molto sorpresa del fatto che le sue figlie non avessero mai pianto o strillato per ottenere qualcosa.

Quando l'amica le ha confidato quanto i suoi figli si arrabbino ogni volta che veniva tolto loro il tablet o spento il televisore, April ha infatti risposto con molta tranquillità che in realtà le sue bimbe non hanno mai visto un tablet né hanno mai guardato la televisione. Secondo la donna, infatti, l'assenza totale di esposizione agli schermi evita tutti quei conflitti legati al tempo passato davanti a dispositivi elettronici che tanto preoccupano i genitori moderni.

April ha poi continuato a narrare la propria presa di consapevolezza parlando del rapporto con il cibo. Se infatti l'amica si era trovata spesso a dover negare dolci e cibi zuccherati ai suoi figli, April ha spiegato che i suoi bambini non hanno mai mangiato zucchero e sono abituati sin dalla nascita a nutrirsi solo di alimenti sani, così dar tutelare la loro salute ed eliminare alla radice spiacevoli dispute a tavola.

"Quando mi chiedono hummus di barbabietola con uova sode e avocado per colazione, sono felice di prepararglielo" dice nel video.

April ha anche rivelato un ulteriore stratagemma per ridurre le differenze, e di conseguenza, i conflitti tra sorelle: vestire le gemelle con abiti identici per evitare litigi su cosa indossare. Tuttavia, quando i bambini vogliono scegliere abiti diversi, lei ha sempre una doppia opzione disponibile per rendere la scelta facile e pacifica.

Le opinioni discordanti

Tale approccio basato sul privare fin da subito le figlie di tutte quelle alternative che potrebbero scatenare preferenze e malumori è stato accolto con giudizi differenti dagli altri genitori che frequentano i social.

Nonostante il supporto di alcuni genitori entusiasti per la scelta della donna, molti altri hanno sollevato obiezioni al metodo di April, sottolineando come i capricci nei bambini siano inevitabili e possano essere scatenati dalle motivazioni più banali

Nei commenti, diverse mamme hanno infatti condiviso aneddoti sulle bizze dei loro piccoli innescate da eventi apparentemente futili, come la forma del pane tostato o il desiderio di ritardare il momento della nanna.

Altre hanno invece evidenziato come il fatto che le bambine non facciano i capricci perché, letteralmente "non sanno cosa si perdono", potrebbe esporle a qualche problema durante l'adolescenza o la fase adulta, quando giocoforza entreranno in contatto anche con tutte quelle cose dalle quali la madre le ha sempre tenute lontane.

Sebbene consapevole delle critiche, April si è però detta convinta che il suo metodo abbia funzionato alla perfezione per la sua famiglia, sottolineando come ogni genitore debba trovare l'approccio più adatto per i propri figli.