video suggerito

“Ecco i metodi della vecchia generazione di genitori che vanno aboliti”: l’elenco della giovane mamma Il video è una critica costruttiva a tutte quelle pratiche che i genitori di una volta consideravano normali e che la donna non vuole più riproporre per crescere la figlia, dalle sculacciate al classico “a letto senza cena” dopo una marachella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una madre inglese ha acceso la miccia dello scontro generazionale tra genitori pubblicando su TikTok un elenco di metodi educativi appartenenti alla "vecchia guardia" e che lei, in quanto mamma moderna, non ha alcuna intenzione di adottare per crescere i propri figli.

L'autrice del video si chiama Jasmine Jones, ha 23 anni e da quando è diventa mamma condivide sui social momenti della propria esperienza genitoriale e consigli utili sul mondo dei più piccoli.

Proprio in uno di questi contenuti Jones ha raccolto una serie di approcci educativi che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle come figlia, ma che non ritiene più adatti per i tempi moderni, maggiormente attenti alla crescita emotiva e al dialogo costruttivo.

Niente violenza né repressione

L'elenco di Jones inizia con un titolo eloquente – Cose che i nostri genitori facevano/dicevano che non faremo con i nostri figli" – e il categorico rifiuto di qualsiasi forma di violenza fisica, abolendo sberle e sculacciate che, come la moderna pedagogia ha ampiamente dimostrato, non comportano alcun valore educativo.

La madre prosegue poi mettendo all'indice alcuni grandi classici dell'educazione old style che probabilmente risveglieranno i ricordi di molti Over30:

Mandare a letto senza cena per un comportamento scorretto : per Jones il cibo non può essere la ricompensa per i bambini che si comportano bene. "Il cibo non è un premio, è un diritto umano fondamentale".

: per Jones il cibo non può essere la ricompensa per i bambini che si comportano bene. "Il cibo non è un premio, è un diritto umano fondamentale". Poco rispetto per le emozioni : la mamma moderna si rifiuta di pronunciare frasi come "le bambine grandi non piangono". Secondo Jones (e molti pedagogisti) i bambini infatti devono imparare a gestire le proprie emozioni, non a reprimerle per evitare il giudizio degli altri.

: la mamma moderna si rifiuta di pronunciare frasi come "le bambine grandi non piangono". Secondo Jones (e molti pedagogisti) i bambini infatti devono imparare a gestire le proprie emozioni, non a reprimerle per evitare il giudizio degli altri. "In Africa ci sono bambini che muoiono di fame": "Non ho mai capito la logica dietro la convinzione che parlare di un evento così tragico possa ispirare i bambini a mangiare o ad apprezzare le verdure" scrive Jasmine.

La madre britannica cita anche comportamenti davvero obsoleti come lavare la bocca dei piccoli con il sapone se dicono parolacce (una punizione che la stessa Jones afferma di aver ricevuto da sua nonna) e dare alcolici ai bimbi per farli addormentare e scelte che la donna non si sente di condividere, come lasciare i bambini senza la supervisione di un adulto o affidarli a babysitter teenager e poco responsabili.

Lo stile scelto da Jones (e condiviso con il compagno) è infatti in linea con le prospettive più moderne che preferiscono combinare una maggiore attenzione alla sicurezza fisica e un rapporto molto più empatico con i propri figli.

Le critiche da parte di Boomer e Generazione X

Il video pubblicato sui social ha ricevuto reazioni contrastanti e se molti "colleghi" giovani si sono dimostrati sulla medesima lunghezza d'onda, non sono mancate la critiche da parte dei promotori dell'educazione vecchio stampo.

"I bambini hanno bisogno di una guida nel mondo, e questo è il nostro dovere di genitori. Stiamo solo scegliendo di farlo usando un ambiente più gentile e protettivo" ha dichiarato Jones ai media locali che l'hanno intervistata, sottolineando come ormai si sia abituata al fatto di essere sminuita e sottovalutata a causa della sua giovane età.

"Penso che probabilmente i più anziani si sentano attaccati dal video, il che non era affatto mia intenzione" ha continuato. "Tuttavia penso sia anche importante parlare di queste cose in modo che il ciclo possa essere spezzato e i neo-genitori possano essere istruiti su questi argomenti in modo da prendere decisioni consapevoli sul tipo di genitore che vogliono essere".