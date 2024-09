“Ecco le differenze tra genitori millennials e genitori boomer”: il video ironico di una mamma diventa virale

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo ig di @thedailytay

Taylor Wolfe è una comica e mamma che ha deciso di raccontare, insieme a sua madre, con un video divertente, diventato virale sui social, i cambiamenti del modo di essere genitori. La donna ha messo a confronto la sua generazione, quella dei genitori-millennials, che si cimentano nel ruolo più complesso del mondo tra giudizi e consigli di genitorialità gentile, che ognuno dispensa online, con la genitorialità “boomer” di sua madre.

Il risultato? Un video comico ma in grado di far riflettere su quanto avere accesso a ogni informazione e parere, per i genitori di oggi più che una possibilità si riveli una gabbia.

Il video virale

Il video si prende gioco delle tante indicazioni che esperti e pseudo tali, danno dai loro profili social e che, spiega Taylor Wolfe all’HuffPost, “Finiscono per farci sentire in colpa se diciamo la cosa sbagliata o non seguiamo il copione del genitore perfetto”.

Wolfe ha spiegato, infatti che l’ispirazione per il video le è venuta vedendo sua mamma, in vacanza da loro per una settimana, occuparsi dei bambini nel modo che riteneva migliore, e che aveva messo in pratica anche con lei da piccola, e pensando nella sua testa: “Ma i video su Instagram non dicono di comportarsi così”.

Da qui l’idea di mettere a paragone, esagerandoli, i due metodi genitoriali: da una parte quello dei genitori boomer, ignari delle conseguenze educative dei loro atteggiamenti sui loro bambini. Dall'altra i genitori millennials, troppo concentrati su standard di genitorialità gentile inarrivabili.

La prima scena del video è ambientata al parco, qui la nonna dice “Stai attento!” al nipotino, e la mamma interviene dicendole: “Non dirgli di stare attento, chiedigli quali sono i suoi piani per oggi”, la nonna divertita risponde: “Ma come fa a sapere i suoi piani, non conosco io i miei”.

In una seconda scena i bimbi sono in cameretta e la nonna dice al bimbo di smettere di picchiare sua sorella, così la mamma millennials interviene dicendole di essere più gentile con il bambino.

Ma il culmine della comicità si raggiunge nelle ultime due scene, quando la nonna dice al bimbo “Io sono così fiera di te” e la mamma millennials le dice di essere troppo autoreferenziale e quando la nonna invita i nipoti a sbrigarsi, perché sono in ritardo. “Non dire loro di sbrigarsi, così diventano ansiosi” risponde la mamma millennials, rinfacciando alla nonna la sua ansia derivante proprio da tutto quello stress.

Il commento della psicologa

La psicologa clinica Ashurina Ream ha spiegato alle pagine dell’Huffpost che ciò che del video fa più ridere è l’incredibile verità di quelle parole.

“È chiaro che ad oggi è quasi impossibile fare il genitore, perché mamme e papà vivono costantemente schiacciati da aspettative irrealistiche” la colpa, secondo la psicologa, e da ricercare in tutte le informazioni a cui i genitori millennials, a differenza dei loro genitori boomers, oggi hanno accesso.

Tuttavia la dottoressa spiega che ai consigli che circolano online per i genitori si può aspirare, per lasciarsi da loro influenzare positivamente ma senza credere a quelle parole come se fossero l’unica verità ammissibile.

“I genitori di oggi sono in difficoltà economica, senza nessuno che li aiuta, e direi che è anche normale se la mattina, in ritardo per il lavoro, dicano ai loro figli di sbrigarsi” ha detto la psicologa all’Huffpost.

La dottoressa poi ha anche sottolineato che far passare il messaggio che dire a un figlio “Sono orgoglioso di te” sia autoreferenziale è sbagliato: “In studio da me arrivano molti ragazzi che una frase del genere hanno invece a lungo sognato di sentirsela dire dai propri genitori”.

Secondo la dottoressa, per tanto, è importante che sia ben chiaro ad ogni mamma e ad ogni papà che non esiste il modo giusto per essere genitori e che se stanno cercando quotidianamente di fare del proprio meglio, stanno già facendo abbastanza.