La tata della TV inglese ha un messaggio per i genitori: "i bambini non devono fare gli influencer" La star della TV inglese di inizio Duemila Joe Frost ha approfittato del vicino ritorno a scuola per criticare l'eccessiva esposizione social dei bambini: "È possibile che già a 7 o 8 anni giochino a fare gli influencer?"

La sempreverde tata della TV britannica Jo Frost, nota per i suoi programmi in cui aiutava genitori in difficoltà con bambini ribelli, ha lanciato un appello per far sì che mamme e papà non abbandonino i propri figli alla mercé della tecnologia.

"Lasciate che i bambini siano bambini" ha scritto in un recente post Instagram, criticando aspramente il fatto che oggigiorno anche i più piccoli giochino a fare gli infleuncer, maneggiando ossessivamente smartphone, telecamere e social network senza alcun freno da parte degli adulti.

La sferzata della supernanny

Frost è diventata celebre agli inizii degli anni Duemila grazie al reality show Supernanny, dove nei panni di una bambinaia severa ma gentile portava un po' di ordine nelle case di famiglie alle prese con figli turbolenti (una specie di SOS Tata in salsa british).

Oggi la donna continua a frequentare gli studi televisivi, ma è attraverso i propri canali social che continua a dispensare consigli e pillole di saggezza per aiutare i genitori nelle loro sfide giornaliere. Per questo in vista del ritorno a scuola, la tata ha affidato ad un accorato post Instagram la sua riflessione riguardo un tema a lei molto caro.

I tempi sono cambiati e se una volta i bambini correvano a casa per guardare i cartoni in Tv, oggi anche i più piccoli quando tornano da scuola vogliono usare il tablet e fare video come gli influencer che vedono sui social.

"Sto vedendo bambini di 7, 8, 9 anni che pubblicano post sulla routine mattutina per il rientro a scuola! Genitori, ma cosa diamine state pensando? Siete seri?" ha tuonato Frost, sottolineando come l'inizio della scuola dovrebbe essere un'opportunità per rafforzare la connessione tra i membri della famiglia, fare colazione insieme e prepararsi mentalmente alla giornata che li aspetta. Non certo per fare dirette o TikTok da dare in pasto al Web.

"È già abbastanza grave vedere quanti genitori dipendano da iPad e schermi come se fossero babysitter, trasformando le mattinate in cattive abitudini e caos, ma ora anche questo?".

"Genitori, prendetevi le vostre responsabilità"

Frost ha continuato ribadendo che i bambini dovrebbero vivere la loro infanzia senza pressioni o produzioni genitoriali. Per l'agguerrita educatrice, i piccoli dovrebbero svegliarsi con i capelli spettinati e ricevere un sorriso caldo e un abbraccio mattutino, piuttosto che essere esposti a telecamere o coinvolti in contenuti social.

Invertire la tendenza però è compito dei genitori: "Guardate, dovete prendervi la responsabilità. Sono stanca di sentire che ogni volta che qualcuno dice la verità si parla di colpevolizzare. Questo non è colpevolizzare, significa solo che potete fare molto meglio per i vostri figli".

Ha concluso il suo messaggio con una domanda retorica ai genitori: "Davvero capite cosa state alimentando in casa vostra?"

Con queste parole, Jo Frost confida di spronare mamme e papà a riflettere sulle loro scelte, incoraggiandoli a offrire ai loro figli un'infanzia più semplice e genuina, lontana dai riflettori dei social media ancora per qualche anno.