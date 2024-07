video suggerito

Una mamma toglie il tablet alla figlia di cinque anni: lei non si scompone e scopre la propria vena artistica Il video postato da una mamma americana ha mostrato il cambiamento della figli di cinque anni che, senza fare molte storie dopo il divieto di usare il tablet, ha scoperto la passione per il disegno e la conversazione con altre persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si aspettavano capricci, pianti disperati e lotte interminabili per riottenere il maltolto, ma quando una coppia di genitori ha deciso di punto in bianco di togliere il tablet alla figlia, il risultato ottenuto è stato sbalorditivo.

A raccontare la curiosa storia è Cindy Camponovo, una mamma di Boston che, insieme al marito Max, ha pubblicato sui propri profili social la trasformazione subita dalla sua bimba dopo il divieto di utilizzare dispositivi elettronici durante la giornata.

"Abbiamo deciso di portare via l'iPad di nostra figlia in un martedì scelto a caso" recita il titolo d'apertura del video che mostra la piccola intenta a giocare con il suo tablet, completamente assorta e alienata da ciò che la circonda. Da quel momento però, tutto sembra cambiare molto velocemente.

Un cambiamento inaspettato

Come raccontato ad alcuni siti d'informazione statunitensi, la Camponovo e il merito hanno deciso d'intervenire sull'utilizzo della tecnologia quando la figlia di appena cinque anni un mattino si era presentata in cucina e, invece di salutare i genitori come era sempre stata solita fare, aveva subito chiesto di poter usare l'iPad. Tale comportamento aveva molto allarmato Cindy e Max, spingendoli ad agire in modo tempestivo.

La bimba si è così vista ritirare il tablet senza alcun preavviso eppure, contrariamente ad ogni aspettativa, la piccola non ha fatto molte storie. Anzi, come mostrato dal video postato su Instagram e TikTok dalla madre, la bambina ha abbracciato con entusiasmo la novità, spostando la propria attenzione su attività più stimolanti come il disegno o l'interazione con le altre persone.

Credits: TikTok/@cindycamponovo

"Mia figlia ora ama disegnare e tutti ci dicono che le sue opere sono piuttosto elaborate per la sua età" ha dichiarato orgogliosa la Camponovo al sito Newsweek, sottolineando come l'assenza del tablet abbia spinto la figlia a parlare molto più volentieri con solo con gli altri bambini, ma anche con gli adulti che le si siedono vicino al ristorante o al parco giochi.

L'entusiasmo del mondo social

Il video pubblicato da Camponovo è rapidamente diventato virale, ottenendo milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti provenienti da altri genitori alle prese con problemi simili.

Una mamma ha ad esempio raccontato di aver preso una scelta analoga con i propri figli, definendola la "migliore decisione genitoriale" mai presa. Un altro utente, ha invece rivelato di essere autistico, e ha elogiato la donna per aver permesso alla figlia di continuare a disegnare, sottolineando come tale attività creativa fosse stata per lui un utilissimo aiuto per gestire l'ansia e mantenere le mani occupate.

Anche un terapista occupazionale pediatrico ha poi partecipato alla discussione, raccomandando vivamente la scelta di Cindy. Per l'esperto infatti, l'uso eccessivo dello schermo può portare a difficoltà nello sviluppo socio-emotivo e contribuire a all'insorgere di disturbi del comportamento.