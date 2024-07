video suggerito

"Ho vietato l'uso del tablet a mia figlia ed è diventata più intelligente" Una madre inglese ha raccontato su TikTok come la scelta di vietare l'uso di device e YouTube alla figlia abbia comportato effetti positivi sulla sua crescita: "Ora è gioca con più passione, ha più immaginazione ed è molto più curiosa".

In una società dove l'utilizzo della tecnologia è sempre più precoce, una mamma inglese ha deciso di vietare del tutto l'uso del tablet alla figlia di cinque anni e, stando a quanto raccontato sui social, il risultato è stato più che soddisfacente.

Una decisione per "disintossicarsi" dalla tecnologia

La donna, conosciuta sui social come The Nicole World, ha condiviso la propria esperienza su TikTok per raccontare ai propri follower quanto la scelta di eliminare i device dalla quotidianità della figlia abbia influito positivamente sul comportamento, la creatività e persino l'umore della bimba.

Nel video, Nicole spiega come dopo poche settimane dall'introduzione del divieto la piccola abbia smesso di chiedere alla madre il tablet appena sveglia o di ritorno dall'asilo, cosa che secondo la madre è il segno più evidente di un'avvenuta "disintossicazione" da tecnologia.

"Usando continuamente la tecnologia sicuramente si crea una specie di dipendenza, un desiderio di voler usare quel dispositivo quando lo si ha sempre a disposizione" afferma Nicole, che oltre al tablet ha imposto anche ristrettissimi paletti sull'utilizzo di YouTube in casa.

I benefici

Oltre alla scomparsa del desiderio di avere tra le mani un dispositivo con schermo, Nicole ha poi notato un significativo cambiamento nel modo di giocare della bimba che, a detta della madre, appare molto più coinvolta quando usa i propri giocattoli e sfrutta maggiormente la propria immaginazione per inventare storie e immergersi in situazioni di fantasia.

"La sua fantasia e il suo modo di giocare si sono sviluppati molto di più" racconta Nicole, sottolineando come ora la bambina sia molto più portata a "fare un sacco di domande e a imparare molto di più a casa di quanto farebbe di solito".

Tale cambiamento però non riguarderebbe solo l'aspetto ludico. Nel TikTok Nicole spiega che la bimba appare molto più calma, gentile e curiosa nei confronti delle novità. Non solo: nelle ultime settimane la piccola sembrerebbe anche più "matura", tanto da non fare più storie per vestirsi o lavarsi i denti prima di andare a letto.

Insomma, per Nicole vietare i vari device e l'uso ossessivo di video e giochi virtuali è stata una mossa vincente per la crescita della figlia, tanto da consigliare anche agli altri genitori di imitare questa scelta.

"Se state pensando di vietare il tablet o di ridurre il tempo davanti agli schermi, vi esorto a farlo" afferma Nicole. "Questo non significa che mia figlia non avrà mai più tempo davanti agli schermi, ma sicuramente ha migliorato il suo comportamento e apprezzerà di più il tablet quando lo riavrà".

Cosa dicono gli esperti

Molti recenti studi stanno evidenziando come l'uso scorretto e sregolato della tecnologia possa comportare un impatto negativo sulla crescita di bambini e ragazzi.

Una ricerca pubblicata su Jama Pediatrics nel marzo 2024 ha ad esempio tracciato un collegamento tra l'aumento del tempo trascorso davanti allo schermo da parte dei bambini e la diminuzione del dialogo tra genitori e figli nei primi anni, mentre uno studio condotto dall'Università della California nel 2023 dimostrò come i bambini che passavano molto tempo davanti agli schermi avevano maggiori probabilità di sviluppare un Disturbo Ossessivo Compulsivo durante la prima adolescenza.

Molti psicologi ed esperti dell'educazione però consigliano di andarci cauti con i divieti assoluti. Piuttosto che vietare del tutto smartphone e tablet, infatti, molti esperti suggeriscono di adottare regole precise e condivise per un utilizzo consapevole della tecnologia. In questo modo i bambini potranno recepire ed elaborare tutti gli stimoli e le occasioni di crescita offerte della società moderna senza però esserne sopraffatti.