Mamma rivela tutte le discutibili regole imposte ai figli: "Pochi pasti cucinati in casa e docce a giorni alterni" La donna ha dichiarato di aver scelto uno stile educativo improntato sull'indipendenza dei figli e una certa sostenibilità economica. Per questo ha deciso di non giocare troppo con loro ("Ho altre cose da fare") e di limitare il consumo di acqua e cibo salutare in casa: "Non ho tutti questi soldi".

"Mi aspetto le altre mamme con i forconi". Esordisce così una madre inglese che ha deciso di condividere su TikTok le proprie abitudini familiari che lei stessa non esita a definire "controverse". Georgia, questo il nome con cui la donna si presenta su TikTok, appare infatti molto sicura delle proprie opinioni in fatto di genitorialità e poco importa se le sue scelte verranno criticate, lei continuerà per la propria strada.

Ma quali sono queste regole tanto discutibili che Georgia ha scelto d'imporre ai propri figli? Georgia ne ha proposto un fitto elenco, dal divieto di disturbarla al mattino presto alla necessità di non coinvolgerla troppo nei loro giochi ("Mi annoio"), fino al limite di massimo due/tre docce alla settimana per risparmiare sui costi energetici.

Doccia a giorni alterni e cibo surgelato per risparmiare

Una delle affermazioni che ha fatto più discutere riguarda proprio la frequenza con cui i suoi figli si lavano. Georgia ha spiegato di non permettere ai bambini di fare il bagno o la doccia ogni giorno, ma solo a giorni alterni, sottolineando l'impatto economico delle bollette dell'acqua. "Quanto mi verrebbe a costare?!" ha esclamato la madre. Dopotutto, molti esperti sconsigliano di sottoporre i bambini a lavaggi troppo frequenti per non indebolire la pelle, anche se la donna sembra più interessata all'aspetto economico rispetto a quello dermatologico.

La necessità di contenere le spese si riflette però anche nelle scelte alimentari. I figli di Georgia ricevono infatti un massimo di tre pasti cucinati in casa alla settimana, mentre per il resto si affidano a cibo surgelato o, occasionalmente, a un pasto preso dal fast food. La donna ha anche risposto con piglio deciso alle possibili critiche, ribadendo di non disporre di risorse economiche illimitate: "Sembro forse una banca?".

Privacy in bagno: una regola irremovibile

Georgia ha poi affrontato un altro aspetto della sua routine domestica, ossia il divieto assoluto per i suoi bambini di entrare in bagno mentre lei lo sta utilizzando. La madre ha infatti spiegato che, anche se il più piccolo ha solo due anni, ritiene essenziale insegnare loro il rispetto degli spazi personali, una regola che diventerà ancora più importante con la crescita.

Niente giochi tutto il giorno: "I bambini devono essere indipendenti"

Un'altra scelta educativa che non ha mancato di accendere l'indignazione online ha poi riguardato il tempo che la madre intende dedicare ai giochi con i figli. Georgia ha infatti ammesso di non voler passare l'intera giornata a giocare con loro, non solo perché lo trova estremamente noioso, ma anche perché ritiene fondamentale che i bambini sviluppino la propria indipendenza.

"Devo lavare i piatti, devo passare l'aspirapolvere e ho anche altre cose da fare oltre all'essere una mamma", ha affermato la donna, la quale ha anche rivelato un'ultima regola ferrea da rispettare alle prime ore del mattino: se i suoi figli si svegliano troppo presto, devono intrattenersi da soli senza svegliarla, magari giocando nella loro stanza o guardando qualche video. Mica possono aspettarsi che la madre si alzi per preparare la colazione a quell'ora.