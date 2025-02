video suggerito

"Non giudicatemi per il mio aspetto": lo sfogo di una mamma contro gli stereotipi La donna si è lamentata su TikTok dei giudizi eccessivi ed affrettati che molto spesso vanno a colpire le madri che curano con attenzione il proprio aspetto esteriore: "Una mamma dovrebbe fare quello che la fa stare bene".

Una donna che cura il proprio aspetto non è automaticamente una madre frivola che si disinteressa dei figli. È questo il messaggio che Emma Hutton, una mamma di due bambini, ha recentemente condiviso su TikTok per replicare alle critiche altrui – in particolare quelle provenienti dalle altre mamme – e difendere il proprio diritto a volersi sentore bella anche dopo la maternità

La stereotipizzazione delle mamme curate

Hutton, trentacinquenne inglese, è una mamma molto attiva sui social che non esce mai di casa senza essersi sistemata trucco e parrucco. La decisione di prendersi cura del proprio aspetto prima di affrontare la giornata non viene però sempre accolta con favore, soprattutto quando si trova a dover fare i conti con gli sguardi giudicanti e i commenti velenosi degli altri genitori. Come raccontato dalla stessa Hutton nel suo video-sfogo, infatti, molte madri sembrano interpretare il suo comportamento come un segno di superficialità, o peggio ancora, come la prova di un mancato impegno nei confronti dei figli.

La critica a cui Hutton ha risposto riguarda in particolare un post pubblicato su un social network in cui una donna criticava le mamme "con il trucco e i capelli perfettamente curati". In questo contesto, Hutton ha deciso di intervenire, affermando che il modo in cui una mamma si presenta non dovrebbe essere una misura del suo valore come genitore. La sua posizione è chiara: "Ogni mamma dovrebbe potersi prendere del tempo per sé, per fare ciò che la fa sentire bene. Non giudichiamo chi non si trucca, quindi non c'è motivo di criticare chi lo fa".

Un momento di cura personale

Nonostante le critiche, Hutton ha tenuto a difendere la propria scelta di prendersi un'ora tutta per sé al mattino. Raggiunta dai cronisti del sito Newsweek, la donna ha raccontato di svegliarsi ogni giorno intorno alle 5:30 di mattina, un'ora prima della sua bambina di 14 mesi, proprio per potersi preparare con calma.

Per Hutton, infatti, sentirsi bella e in ordine è il modo migliore per rimanere a proprio agio durante la giornata: "Se mi vedo al meglio, mi sento al meglio", ha spiegato. Come la stessa donna ha però voluto precisare, questa attenzione per il proprio aspetto non ha nulla a che vedere con il suo ruolo di madre, anche perché i trucchi o le sedute dall'estetista non sottraggono nulla alle attenzioni fornite verso le sue due bimbe

La solidarietà delle altre mamme

Il video di Hutton su TikTok, diventato rapidamente virale, ha scatenato un'ondata di solidarietà da parte di altre mamme che si riconoscono nella sua esperienza. Diverse donne hanno commentato, spiegando come per loro il trucco e la cura dei capelli siano una parte fondamentale del loro benessere psicologico. Alcune hanno anche osservato che i giudizi negativi spesso derivano da insicurezze personali e che, alla fine, ogni mamma ha il diritto di scegliere come vivere la propria maternità.