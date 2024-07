video suggerito

Un donna rivela il contenuto della borsa pre-parto preparata dal fidanzato: “Niente ricambi o asciugamani, ma c’è un fischietto” Una donna inglese è diventata virale grazie all’ironico video nel quale passa in rassegna lo strampalato assortimento di oggetti scelti dal fidanzato per la borsa da portare in ospedale: “Sono incinta di 34 settimane, dove dovrei indossare due vestiti da sera?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Cos'hanno in comune un fischietto, un asciugacapelli e una trousse di trucchi? Se lo è sicuramente chiesto anche Liv Nightingale, una donna inglese in dolce attesa che dopo essere ricoverata per dare alla luce la figlia ha scoperto il contenuto della borsa che il fidanzato le aveva amorevolmente preparato.

Come mostrato nel divertente video postato su TikTok, Liv si è infatti trovata tra le mani una serie di oggetti che, a quanto pare, il suo partner ha ritenuto essenziali per le notti in ospedale.

"Valuto la borsa preparata dal mio ragazzo per la notte" si legge nell'immagine di apertura della gallery. E la lista è veramente esilarante.

Il contenuto della borsa

Come risaputo, il kit di sopravvivenza di una valigia o una borsa pre-parto deve contenere tutto il necessario per poter trascorrere le giornate del ricovero senza troppi disagi. Il fidanzato di Liv ha dunque pensato bene d'inserire nel corredo:

Due vestiti attillati ("Sono incinta di 34 settimane, dove li indosso?" è il laconico commento della donna)

("Sono incinta di 34 settimane, dove li indosso?" è il laconico commento della donna) Tre spazzolini da denti (questi molto apprezzati)

(questi molto apprezzati) Una piastra per capelli con tanto di protezione per il calore

con tanto di protezione per il calore Una sola maglietta ritraente un personaggio di soap opera inglese

ritraente un personaggio di soap opera inglese Un fischietto (forse il mistero più grande di tutti)

(forse il mistero più grande di tutti) Gel modellante per capelli

Una borsetta piena di trucchi

Una confezione di bagnoschiuma, senza però nessun asciugamano

Il tutto, sapientemente riposto in una comodo ed elegante sacchetto di plastica. Pigiama, abbigliamento intimo e ricambi? Non pervenuti.

"Preferirei un paio di pantaloni puliti piuttosto che una maglietta di Max Branning" ha scritto Liv nell'ironica didascalia."Ma i mendicanti non possono scegliere".

Le reazioni

Se però Liv, forse grazie agli effetti positivi gravidanza, ha scelto di prenderla sul ridere, alcuni commentatori accorsi sotto al video di TikTok non sono stati altrettanto comprensivi con il partner della donna.

"Immaginate di avere un figlio da qualcuno con il QI di un uovo" ha scritto lapidario un utente. Molte donne hanno però empatizzato con Liv, condividendo simili esperienze con compagni e mariti inaffidabili.

"Mio marito mise dentro la valigia i suoi abiti perché non sapeva quali vestiti mi andassero ancora bene" ha scritto divertita una ragazza.

Ma c'è anche chi non ne fa una questione di genere: "Mia madre prese una maglietta che apparteneva a mio padre e un pareo da spiaggia per andare in ospedale. Tutto qui. Niente scarpe".