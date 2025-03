video suggerito

"Se avete a casa questo giocattolo buttatelo via": l'appello di una mamma sulla pericolosità dei magneti Una bambina di appena un anno, dopo aver ingerito delle sfere magnetiche giocattolo, ha rischiato la vita. La sua mamma ha raccontato la storia della bimba sul suo profilo Facebook, sperando che vengano aboliti i magneti da ogni gioco per bambini.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Facebook di Hannah Victoria Whateley

Una bimba di appena un anno ha rischiato la vita a causa di un giocattolo davvero pericoloso per i bimbi così piccoli: quelle sfere magnetiche che si attaccano le une alle altre, originando strutture geometriche complesse. La mamma della bimba, che ha raccontato la loro storia sulla sua pagina Facebook per sensibilizzare le famiglie sull'importanza di controllare con quali giocattoli si divertano i propri bimbi, si è trovata sui sedili posteriori dell'auto questi piccoli magneti senza saperlo. La sua bimba più grande li aveva infatti ottenuti a scuola, barattandoli con un altro giocattolo e dopo essersi divertita a dare vita a costruzioni li ha lasciati alla portata della sua sorellina che li ha inghiottiti.

La storia della piccola Araya

Isla, la sorella di 9 anni di Araya, è tornata a casa da scuola felice dello scambio fatto con un compagno di classe e mentre era in macchina ha giocato con le palline magnetiche ottenute in classe. Come accade a tutti i bambini, si è presto annoiata e ha lasciato quelle sfere metalliche sui sedili posteriori dell'auto. La sua mamma, Hannah Whateley, come racconta in un post su Faecebook, era ignara dello scambio avvenuto a scuola e della dimenticanza della piccola delle sfere metalliche sui sedili posteriori. Dopo aver posizionato la sua bimba più piccola nel seggiolino, ha messo in moto l'auto ed è partita senza accorgersi che Araya, non solo aveva trovato le due sfere magnetiche ma le aveva anche inghiottite. L'indomani la bambina ha iniziato a vomitare ripetutamente e senza sosta, dunque la mamma preoccupata l'ha trasportata all'Ospedale di Northampton, dove è stata ricoverata per curare quella che i medici pensavano fosse una gastroenterite.

La piccola, nonostante le cure, il giorno in cui sarebbe dovuta essere dimessa ha dato segni di soffocamento, i medici insospettiti l'hanno quindi sottoposta ad una radiografia con la quale hanno visto distintamente le 6 palline attaccate le une alle altre nello stomaco della bimba.

A questo punto Araya è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza per la rimozione dei magneti. "Le sei sfere si sono unite le une alle altre nell'intestino di mia figlia, chiudendolo e obbligando i medici a intervenire tempestivamente rimuovendo quella parte di intestino" spiega la mamma nel post su Facebook in cui mostra la sacca per la stomia che è stata data alla figlia in attesa che si riparasse il buco presente nel suo intestino. I medici hanno spiegato alla donna che entro pochi mesi tutto tornerà alla normalità, ma che per la bimba era necessario essere nutrita attraverso un sondino nel naso: "Trova ancora troppo doloroso nutrirsi normalmente".

L'appello della mamma ai rivenditori di giocattoli

Per fare in modo che "nessun bambino e nessun genitore passino più ciò che abbiamo vissuto io e mia figlia" la mamma della bimba ha lanciato una petizione al governo, chiedendo l'abolizione di questi giocattoli pericolosissimi dal commercio.

"Non avevo idea del danno che le sfere magnetiche avrebbero potuto creare alla mia bambina e mi sono sentita ogni secondo in colpa per non essere stata abbastanza attenta" ha spiegato la donna in un post, tuttavia, si augura che una volta aboliti questi pericolosi magneti dal commercio nessun genitore si trovi a fare i conti con questi sensi di colpa. "I medici hanno detto che Araya è stata fortunata, perché le complicazioni e gli esiti potevano essere ben peggiori e catastrofici, loro hanno salvato la vita della mia piccola io voglio salvarla a tutti i bambini che hanno ancora in casa quelle sfere magnetiche".