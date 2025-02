video suggerito

"Alla mia neonata si blocca il cuore ogni volta che prova un'emozione forte": la patologia spiegata dalla mamma Lauren Kelly è una mamma che ha voluto fare divulgazione sulla patologia della sua neonata, che la porta a vivere due o tre episodi di svenimento alla settimana.

A cura di Sophia Crotti

I primi mesi di vita dei bambini sono pieni di grandi scoperte, tutto è nuovo e provoca in loro immensa meraviglia, dal movimento delle mani, al suono della loro voce. Lauren Kelly, dopo aver partorito le sue due gemelline si è accorta in fretta delle grandi emozioni che una delle sue figlie provava quotidianamente, perché ad ognuna di queste coincideva una crisi respiratoria e cardiaca, breve, della sua bambina.

La diagnosi della piccola Cienna

Non è bastata l'esperienza decennale sul campo, né tanto meno gli anni in cui da ragazza, per pagarsi gli studi, faceva la baby-sitter, a Lauren Kelly, un'infermiera dell'Indiana, quando ha visto la sua piccola Cienna smettere di respirare.

"Sembrava che la mia neonata stesse trattenendo il respiro e in tanti anni non avevo mai visto nulla di simile" ha spiegato la donna intervistata a Newsweek. È iniziato così un periodo fatto di visite ed esami per la bambina, ingressi al pronto soccorso e indagini per capire che cosa avesse. Non trovando alcuna spiegazione a quegli episodi, i medici hanno iniziato a pensare che si trattasse semplicemente di una fase dello sviluppo della bimba, ma la mamma di Cienna non ha voluto sentire ragioni e ha implorato che venisse attaccato alla bambina un dispositivo in grado di controllare il suo battito cardiaco.

La piccola lo ha tenuto per qualche settimana e gli esiti dei tracciati sono stati spaventosamente chiari, ogni volta che le si fermava il respiro per qualche attimo, anche il suo cuore faceva lo stesso. Alla bimba è stata così diagnosticata una serie di episodi di sincopi asistoliche riflesse o convulsioni anossiche riflesse.

In breve la piccola, ad ogni emozione forte provata, che durante la prima infanzia è un evento molto frequente, aveva una crisi cardiaca e un conseguente brevissimo svenimento. La madre ha spiegato in un video postato su TikTok che le crisi si presentano circa una o tre volte alla settimana e che per il momento non esiste però una cura.

Il parere dell'esperto sulla patologia della bimba

Alle pagine di Newsweek il dottor Raj Dasgupta, specializzato in pneumologia e terapia intensiva ha spiegato l'entità della malattia della neonata: "Non è poi tanto rara questa patologia nei neonati, si verifica poiché il loro nervo vago reagisce in maniera eccessiva a un fattore tra dolore, spavento, emozione forte, fermando il suo cuore e causando in lui una perdita di conoscenza". L'attività del nervo vago, infatti, è alla base del sistema nervoso parasimpatico che tra le varie cose si occupa anche di monitorare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. "I genitori si allarmano molto, perché non è certo piacevole vedere il proprio bebé irrigidirsi improvvisamente e muoversi a scatti" spiega il dottore.

Dal video postato sulla piattaforma social da parte della mamma, per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia della bimba, si vedono proprio questi episodi di improvvise contrazioni della bambina, mentre sta giocando sul tappeto con la sorella. Durante gli episodi, secondo il dottor Dasgupta, ci sarebbe una combinazione di tre fattori, il cuore rallenta il suo battito o addirittura si ferma per qualche istante, "spaventato" dall'emozione forte provata, la pressione sanguigna si abbassa improvvisamente, al cervello non arriva abbastanza sangue e di conseguenza la bimba sviene per pochi istanti.

Le tante emozioni provate dalla bambina

La mamma della piccola Cienna ha spiegato attraverso i suoi profili social che impedire a una neonata di provare emozioni forti, per preservare la sua salute è impossibile e non sarebbe neanche giusto. "Mentre impara a gattonare o guarda la sorella gemella farlo prova una gioia infinita ed ogni volta ha un episodio di svenimento, lo stesso accade quando litiga con la sorrellina, per la troppa frustrazione" spiega la mamma.

Tuttavia, per il momento non esiste una cura, i medici infatti le hanno detto che ci sarebbe bisogno di intervenire se gli episodi della neonata superassero i 2o secondi, ma per fortuna non è così. La mamma però condivide l' esperienza della bimba sui social per essere di conforto a chi affronta lo stesso problema e per tranquillizzare chi si troverà a fronteggiarlo. "È il mio modo per dire ai genitori che anche io ho le loro paure, non riesco a lasciare la mia bimba alle cure di qualcun altro, ma che prima o poi ne usciremo" ha concluso lei a Newsweek.