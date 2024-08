video suggerito

Padre sorprende la famiglia mostrando un tatuaggio: la dedica commuove tutti Il video della reazione commossa dei familiari è stato ripreso dalla figlia maggiore e condiviso sui social: “Ora porterà il ricordo dei nonni impresso sulla sua pelle” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il toccante tributo di un padre ai suoi genitori scomparsi ha conquistato il cuore dei frequentatori di TikTok, superando oltre un milione di visualizzazioni nel giro di pochi giorni.

A raccontare l'inaspettato gesto d'amore è stata Georgie Shute, una 24enne londinese che ha condiviso sul social il video nel quale viene mostrata la reazione commossa degli altri membri della famiglia di fronte al nuovo tatuaggio del padre, un uomo di 61 anni che ha scelto di imprimersi sulla pelle un ricordo indelebile riguardante i suoi genitori.

Un omaggio alla memoria di mamma e papà

Come mostrato dalla stessa Georgie in un post precedente a quello poi diventato virale, il padre aveva deciso di tatuarsi sul braccio destro la fedele riproduzione delle firme dei suoi genitori, Wendy e Alan, recuperate da vecchi documenti al termine di una faticosa ricerca.

Leggi anche Valigia personalizzata al ritiro bagagli: lo scherzo della famiglia a un papà diventa virale

Il nonno di Georgie era infatti deceduto molto giovane e trovare qualcosa che recasse la sua firma non è stata un'impresa facile. Alla fine però, rovistando tra i cassetti della casa di nonna, una vecchia cartolina indirizzata all'amata moglie ha fornito al figlio il modello da utilizzare per il tatuaggio.

La sorpresa a moglie e figli

Dopo la seduta dal tatuatore, l'uomo ha atteso che tutta la famiglia fosse riunita prima di rivelare il risultato finale.

Così, quando la moglie e i tre figli si sono trovati sotto lo stesso tetto, il padre ha potuto sollevare la manica e mostrare orgoglioso le due firme che, da quel momento, lo avrebbero accompagnato per sempre. La mamma di Georgie in particolare, che aveva sempre avuto uno splendido rapporto con la suocera, si è mostrata visibilmente commossa, toccata nel profondo da un gesto tanto sensibile e affettuoso.

"Voleva un ricordo personale dei genitori e la loro scrittura a mano era esattamente ciò che cercava per mantenere vivo il loro ricordo" ha raccontato Georgie, spiegando come il nuovo tatuaggio del padre potrebbe essere solo il primo di una serie per celebrare i momenti più importanti della sua esistenza.