La figlia viene lasciata e il padre le scrive un messaggio toccante: “Sii come il toro che affronta la tempesta” “Quando qualcuno ti fa sapere che non sei la persona giusta per lui, ti sta restituendo il tuo tempo”. I consigli del papà hanno commosso il Web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Una rottura sentimentale è sempre un momento molto duro per chiunque, ma le parole di un genitore possono fare tutta la differenza del mondo per superare il dolore di un cuore spezzato. È quello che è accaduto a Fallon Thompson, ventenne americana, che dopo essersi lasciata con il ragazzo davanti al vialetto di casa ha ricevuto un messaggio toccante da parte del padre, Scott, che aveva osservato la scena da dietro le tende.

Dopo aver letto le parole paterne, Fallon ha deciso di pubblicare su TikTok gli screen della conversazione, emozionata e orgogliosa per quel tenero gesto di vicinanza.

"POV: sei appena stata scaricata nel tuo vialetto e tuo padre ha visto tutto" è la didascalia che correda la foto di apertura del post, la quale ritrae il volto di Fallon rigato da copiose lacrime di commozione.

Il testo strappalacrime

Nel messaggio iniziale, papà Scott ha raccontato come le sue prime storie d'amore lo abbiano aiutato a trovare la persona giusta.

"Ciao piccola, ecco alcune considerazione dal tuo vecchio" scrive. "Ho avuto molte relazioni. Dalle storie di una notte, ai flirt, le amicizie, i fidanzamenti, le convivenze. Poi ho conosciuto tua madre. Posso dire con certezza che quando ho incontrato lei, è stato subito diverso".

Il padre ha poi proseguito spiegando alla figlia come simili inconvenienti, per quanto dolorosi, facciano parte della vita. Anzi, spiega Scott, questi momenti sono necessari per riconoscere la propria anima gemella quando incrocia il nostro cammino.

"Anche se al momento ero distrutto, e sembrava che non mi sarei mai ripreso e che fossi destinato a rimanere solo, ti prometto, che questo non è il tuo futuro" rassicura Scott.

Il consiglio

"Il miglior consiglio che posso darti è questo" continua il padre. "Quando qualcuno ti fa sapere che non sei la persona giusta per lui, affronta il dolore e la sofferenza con la consapevolezza che questa persona ti ha appena restituito la cosa più preziosa al mondo: il tuo tempo".

Il messaggio si conclude infine con una potente metafora su una mucca e un toro, che affrontano in modi diversi una tempesta: la prima fugge via, ma finisce per essere dilaniata dalla tormenta che la raggiunge, mentre il toro carica a testa bassa e va incontro alla burrasca. All'inizio è molto doloroso, ma alla fine riesce ad attraversarla e a sopravvivere.

"Sei abbastanza forte per resistere, e molto presto sarai in pace" conclude Scott. "Prosegui sulla tua strada e raggiungi i tuoi obiettivi".

Dopo la pubblicazione, il post, ha raggiunto in pochissimo tempo più di 18 milioni di visualizzazioni e 3 milioni di like, con migliaia di interazioni entusiastiche (e commosse) per le parole di un papà così empatico e gentile.

"È veramente la cosa più dolce che abbia mai visto" recita uno dei commenti più apprezzati dalla community. "Questo padre offre a tutti sedute di terapia gratis" dice un'altra utente.

E c'è anche chi prende appunti per il futuro: "Sto letteralmente facendo uno screenshot di tutto questo per avere una guida per quando mia figlia avrà il suo primo dolore d'amore".