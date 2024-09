Il viaggio coast to coast del nonno per dipingere la cameretta della nipote: “Non poteva aspettare”

video suggerito

Diventare nonni è il sogno di molti genitori, ma quando l'americano Mark Hendron ha scoperto che presto avrebbe avuto una nipotina, la gioia per l'annuncio è stata tale da spingerlo ad attraversare il Paese da costa a costa per rinnovare una vecchia tradizione di famiglia.

A raccontare il commovente gesto è stata la figlia di Mark, Makenzie Walters, la quale ha recentemente postato su TikTok la realizzazione e il risultato finale del piccolo capolavoro realizzato dal padre: un bellissimo murale per la cameretta che ospiterà la bimba dopo la nascita.

Cuore di papà (e di nonno)

Come raccontato dalla stessa Makenzie al sito Newsweek, quando lei e i suoi fratelli erano piccoli il signor Hendron aveva decorato i muri delle loro stanze con paesaggi e scenari fantastici, lasciando ai figli un prezioso ricordo d'infanzia.

Quando Makenzie e suo marito Tyler hanno avuto conferma della gravidanza, la donna, che oggi vive in California, sperava tanto che anche la figlia potesse respirare la magica atmosfera di una cameretta personalizzata dalla creatività del nonno.

Detto fatto. A poche settimane dall'annuncio della gravidanza, il signor Hendron si è subito messo su aereo per volare dal Delaware, affacciato sull'Oceano Atlantico, alle assolate spiagge di Orange Couny, esattamente dall'altra parte degli Stati Uniti.

"Quando papà ha detto che avrebbe dipinto il murale, non sono rimasta per niente sorpresa" ha affermato Makenzie. "Mio padre farebbe qualsiasi cosa per me e i miei fratelli, come ha fatto per tutta la nostra vita".

4.500 chilometri per mantenere una promessa

Dopo aver raggiunto la figlia a circa cinque ore di volo di distanza, Mark si è subito messo al lavoro per realizzare il suo regalo di benvenuto alla nipotina, che nascerà nel 2025.

Lavorando oltre 10 ore al giorno per nove giorni consecutivi, l'uomo ha quindi ricreato un pittoresco boschetto sul quale si librano alcune mongolfiere, un'ambientazione ispirata dal luogo del primo incontro tra Makenzie e Tyler. I due si sono infatti conosciuto ad un festival in mezzo a una foresta e nonno Mark ha pensato bene di partire da quel momento per omaggiare il frutto del loro amore.

Ora, ogni volta che passa davanti alla stanza della bambina, Makenzie è sopraffatta dall'emozione: il murale non è solo per la nipotina, ma è anche un simbolo dell’affetto e della dedizione che suo padre ha sempre mostrato per l'intera famiglia.

Il video virale su TikTok

Dopo aver visto il murale prendere forma, Walters non ha potuto resistere dal condividere l'opera del padre su TikTok. In breve tempo, il video è diventato virale, accumulando oltre 7 milioni di visualizzazioni.

Il gesto d’amore di Hendron ha talmente toccato il cuore delle persone da suscitare migliaia di reazioni commosse.

"Se mai dovessi trasferirmi – si legge in un commento – Taglierei il muro e lo porterei con me".

Ma non finisce qui. Hendron, che ha lavorato come artista per gran parte della sua vita, sta per pubblicare un libro per bambini, scritto e illustrato da lui stesso, e la figlia è convinta che chiunque abbia amato il murale rimarrà altrettanto incantato dal libro, un'altra testimonianza del suo straordinario talento e dell'amore che mette in ogni sua creazione.