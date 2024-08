Neo-mamma condivide le immagini della poppata notturna con il cane fedele: “Non mi perde mai di vista”

video suggerito

Una giovane madre australiana ha recentemente condiviso un toccante momento di quotidianità, mostrando il tenero rapporto instauratosi il figlio appena nato e il cane di famiglia, che ogni volta accompagna con una veglia silenziosa le poppate notturne del piccolo, sorvegliando la situazione e tenendo compagnia alla sua padrona.

La scena è stata postata sui propri profili social da Brooke Thomson, una neo-mamma che, stupita dal comportamento della sua cagnolina, ha deciso di filmarsi nel cuore della notte durante una delle tante sessioni di allattamento del figlio.

Un'amica inseparabile

"Sono le tre del mattino" recita la scritta d'apertura al video. "Sei stanca e stai guardando il tuo bambino, ma poi ti accorgi che…"

Dopo pochi istanti infatti nell'inquadratura entra Cedar, un border collie bianco, che avvicinandosi lentamente alla madre, appoggia delicatamente la testa sul braccio della donna, annusando e osservando con attenzione la piccola creaturina intenta a nutrirsi con appetito al seno materno.

E come raccontato dalla stessa Brooke, non si tratta affatto di un episodio isolato.

"Durante le notti di allattamento continuo e i risvegli mattutini, lei è sempre stata lì, sveglia e in silenzio accanto a me" ha riportato la donna nella didascalia al contenuto, sottolineando come il cane tenda a non perdere mai di vista né la madre, né il pargolo.

La dolcezza di questo momento ha conquistato il web, raccogliendo oltre 11 milioni di visualizzazioni (tra Instagram e TikTok) e dimostrando come la presenza di un animale domestico possa essere di grande conforto per un neo-genitore, nonché una figura emotivamente arricchente per tutta la famiglia.

"C'è qualcosa di speciale tra i cani femmina e i bambini, come se volessero prendersi cura dei tuoi figli" ha scritto in un commento un'utente, convinta del potere quasi terapeutico di questi animali.

"Le persone spesso mettono da parte dei loro animali dopo aver avuto un bebè e detto da una persona che ha lavorato in veterinaria per 11 anni, ciò mi strazia il cuore" ha invece testimoniato un'altra mamma. "Loro però restano sempre fedeli e amorevoli, anche se noi vacilliamo. Quindi grazie per non aver dimenticato il tuo dolce amico peloso. Ti assicuro che per lei significa molto".