"Perché mio figlio gira con un calzino in bocca?": la scoperta del mistero diventa virale Una mamma ha condiviso sui social la strana abitudine del figlio: camminare per casa con i calzini in bocca. Il motivo? Stava imitando il labrador Stage, l'inseparabile amico a quattro zampe.

Crescere con un amico a quattro zampe può regalare momenti di tenerezza e complicità unici. È quello che sta accadendo nella casa di Janaye Johanna, dove il piccolo Dawson e la cagnolona Sagehanno instaurato un legame indissolubile, fatto di giochi, condivisione e, a volte, strane imitazioni.

I bambini sono infatti molto attenti a tutto ciò che li circonda e tendono a replicare i comportamenti che osservano. Così, un giorno, Janaye Johanna si è trovata a chiedersi perché suo figlio stesse camminando con dei calzini in bocca. La risposta ha rivelato l'influenza del suo speciale compagno di avventure e la madre ne è rimasta talmente colpita da voler condividere i due "fratelli di calzino" in un video pubblicato su TikTok.

L'imitazione di un "fratello peloso"

Commentando il filmato che è inaspettatamente diventato virale, la donna ha spiegato che da qualche settimana Dawson aveva preso l'abitudine di infilarsi i calzini in bocca. Un gesto che inizialmente ha incuriosito e un po’ spiazzato la madre, finché non ne ha scoperto l’origine. Il piccolo, infatti, stava semplicemente imitando la sua amica a quattro zampe, Sage. Il labrador, un ex cane da caccia, aveva sempre avuto l'abitudine di trasportare oggetti con la bocca, una caratteristica che il bambino ha evidentemente notato e deciso di replicare in modo affettuoso e spontaneo.

Sage ha raccontato Janaye Johanna a Newsweek, non è l'unico cane di casa. Insieme a lui c'è anche Harlee, un allegro pastore tedesco, e la presenza dei due animali è stata una scelta consapevole della famiglia, convinta che la compagnia di un cane potesse insegnare ai bambini il rispetto e la gentilezza verso gli esseri viventi. E i risultati non sono tardati ad arrivare. Dawson e Sage, in particolare, sono diventati inseparabili, condividendo ogni momento della giornata. Il piccolo ha persino trovato nel labrador un insolito aiuto per salire sul divano, utilizzandolo come un comodo gradino.

Crescere con un animale: i benefici

Al di là dell'aspetto emozionale, la storia di Dawson e Sage ha dimostrato una volta in più come i cani – e gli animali domestici in generale – possano influenzare positivamente l'infanzia dei bambini. Numerosi studi hanno infatti dimostrato come i pet non siano solo dei formidabili compagni di gioco, ma anche dei meravigliosi insegnanti di empatia, l'importantissima abilità di mettersi nei panni del prossimo e di comprendere i suoi bisogni anche senza l'utilizzo della parola.

Inoltre, la necessità di prendersi cura di un animale che dipende in tutto e per tutto dal proprio umano permette ai bambini di scoprire il concetto di responsabilità e di altruismo, due aspetti particolarmente significativi in un'età dove i piccoli sono naturalmente portati all'egocentrismo e alla ricerca dell'attenzione altrui.