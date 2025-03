video suggerito

"Genitori, ecco cosa dovete sapere quando prendete un cane ai vostri bimbi": le 4 regole di pediatri e veterinari La Società Italiana di Pediatria (SIP) e l'Associazione Nazionale di Medici Veterinari (ANMVI) hanno stilato una serie di 4 regole che devono essere note a tutte le famiglie con bambini che decidono di accogliere un cagnolino tra le mura di casa.

A cura di Sophia Crotti

Seppur spesso i bambini chiedano un cagnolino ai loro genitori, con le stesse modalità con cui chiedono a Babbo Natale di ricevere un giocattolo, deve essere chiaro a loro e ai loro genitori che un animale domestico è ben diverso da un balocco con cui divertirsi un pomeriggio.

A seguito dei diversi casi di cronaca che hanno visto coinvolti bambini piccoli e cani in grado di aggredirli, riportando in loro gravi danni, fino anche a far perdere loro la vita, la Società Italiana di Pediatria (SIP) e l'Associazione Nazionale di Medici Veterinari (ANMVI) hanno stilato un vademecum rivolto ai genitori dei piccoli padroncini degli animali e alle loro famiglie.

Le regole da seguire quando un cagnolino entra a far parte della famiglia

Sip e Anmvi hanno puntualizzato innanzitutto che anche tra le mura domestiche la responsabilità principale del controllo e del comportamento del cane ricade sul proprietario dell'animale, quindi sul padrone, seppur spesso si sia pronti a giudicare l'animale per il suo comportamento canino. Come specifica l'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2024: “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”.

I due enti hanno poi stilato 4 regole necessarie ad una buona convivenza tra bimbi e cani all'interno delle mura domestiche:

Mai lasciare bimbi molto piccoli e cani insieme da soli: il presidente della Sip, Rino Agostiniani ha sottolineato che la presenza di un amico a 4 zampe in famiglia è ricca di benefici per i più piccoli: "Un cane favorisce la crescita armoniosa dei bambini, migliorando la loro empatia, il senso di responsabilità e il benessere emotivo" spiega il medico. Tuttavia, soprattutto quando si tratta di neonati o bimbi molto piccoli, che ancora non sanno rapportarsi adeguatamente all'animale è essenziale che il genitore supervisioni sempre i loro giochi: "la sorveglianza di un adulto è imprescindibile dal rapporto tra cane e bambino". Educare tutti i membri della famiglia al possesso responsabile: il presidente dell'Amnvi, Marco Melosi, ha spiegato che spesso il rapporto tra cane e bambino non si sviluppa all'interno di una cornice di sicurezza, perché se i loro genitori non sanno cosa sia il possesso responsabile dell'animale, neanche il bimbo erediterà questo principio cardine per la sicurezza di tutti. “È essenziale che i proprietari già genitori o che stanno per diventare tali, adottino tutte le precauzioni necessarie per una convivenza sicura" spiega Melosi che invita dunque le famiglie a scegliere un cane indicato per il contesto familiare dove il cucciolo crescerà: "Maggiore sarà la compatibilità tra le condizioni socio-ambientali con le esigenze di benessere del cane e maggiore sarà l’equilibrio complessivo della convivenza”. Educare i bambini alla relazione con l'animale: i piccoli devono sapere che un cagnolino non è né un giocattolo né un essere umano e che, per tanto, ha esigenze ben diverse da questi due elementi. Secondo pediatri e veterinari il piccolo deve essere educato a portare il cane dal veterinario, deve conoscere il comportamento tipico dell'animale, sapere come non disturbarlo o infastidirlo e come prendersene cura, aiutandolo a mangiare, bere o a fare i bisogni. Preparare il cane all'arrivo del bebé: non solo i bimbi vanno preparati alla presenza dei cani ma anche gli animali, viceversa, devono essere aiutati ad accogliere di un bebè in famiglia. "Il cane vive un significativo cambiamento quando arriva un neonato, a cui deve essere avvicinato in maniera graduale e corretta".