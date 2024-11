video suggerito

Bimba scrive una lettera per dire addio al cane di casa: “Ti amerò anche quando non ci sarai più” Una bimba di 9 anni ha deciso di leggere una lettera d’addio al cane di casa, la tenera Madison, che di lì a poco l’avrebbe lasciata a causa di un tumore ormai incurabile. Il video della scena, ripresa dal padre, è diventato una piccola lezione per aiutare i bambini a elaborare il lutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Dire addio a un animale domestico è uno dei momenti più complicati per una famiglia, soprattutto per i bambini che sono praticamente cresciuti con loro. Lo sa bene Jaden, una bambina di 9 anni che ha trovato un modo unico e toccante per salutare Madison, il cane che ha accompagnato la sua famiglia per 15 anni e che, a causa di un male incurabile.

La storia arriva da McMinnville, in Oregon, dove Chris e Danielle Miles vivono con i loro tre figli e dove, nel 2009, la loro vita cambiò grazie a una piccola cucciola trovata per caso. Madison, affettuosamente chiamata Madi, era entrata nella vita dei Miles quando Danielle la portò a casa dopo averla trovata con un cartello "Cane gratis". Era un meticcio, un incrocio tra pitbull, boxer e labrador, ma soprattutto, era un'inesauribile fonte di amore. Per Chris e Danielle, che in quegli anni affrontavano difficoltà nel concepire figli, Madi era diventata come una figlia. Quando finalmente arrivarono i bambini – prima Roman, poi le gemelle Raelynn e Jaden – Madison si adattò con naturalezza, accogliendo ognuno come se fosse parte della sua cucciolata.

Chris, che per anni è stato un papà a tempo pieno, ha ricordato come Madison fosse sempre accanto a lui, di giorno e di notte. "Era lì con me mentre cullavo i bambini o lavoravo fino a tardi", racconta. Per i bambini, Madison era una costante, una presenza amorevole che rappresentava un pilastro nella loro infanzia.

L'addio inevitabile

Nel 2021, a Madison era stato diagnosticato un tumore, e i veterinari le diedero pochi mesi di vita. Ma Madi, con il suo spirito tenace, visse altri due anni, continuando a riempire di amore la sua famiglia nonostante i crescenti problemi di salute. Alla fine, però, il momento dell'addio era arrivato e per Jaden, la più legata a Madi, è stato particolarmente difficile.

Così, per riuscire a esprimere appieno tutto l'affetto della bimba per l'amata compagna di una vita, la piccola ha deciso di scrivere una lettera d'addio, accompagnando le parole con alcuni disegni che ritraevano una Jaden in lacrime che salutava la sua Madi per l'ultima volta.

Papà Chris ha voluto registrare il momento in cui Jaden ha letto la lettera alla cagnolona. "Addio Madi, ti amavo quando eri qui e continuerò ad amarti anche ora che non ci sei più" ha detto la bimba, ormai rassegnata a dover continuare a crescere senza l'amica fedele al suo fianco. Il filmato, pubblicato su TikTok, ha toccato nel profondo migliaia di persone, raccogliendo messaggi di empatia e solidarietà.

Il valore terapeutico dell'addio

L'addio a un animale domestico può essere devastante, ma rappresenta anche un'occasione per imparare una preziosa lezione di vita sulla gestione delle emozioni, l'accettazione della frustrazione e l'elaborazione delle cose negative che, inevitabilmente fanno parte della vita.

Nonostante il dolore, Chris ha raccontato al sito Newsweek di vedere nel gesto di Jaden proprio un modo per interiorizzare e superare il lutto, nonché mantenere viva la memoria della loro Madison.

"Nel video, sembra quasi che Madi riconosca Jaden e faccia un cenno di assenso" ha raccontato l'uomo, convinto che quel momento sia stato la degna chiusura di un meraviglioso rapporto d'amicizia. Dopotutto, per la famiglia Miles, Madison non era solo un cane: era il cuore pulsante della loro casa, un amore che continuerà a vivere nei ricordi di tutti.