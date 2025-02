video suggerito

Mamma filma la commovente reazione di sua figlia mentre guarda 'Il Re Leone': "È corsa in braccio al papà" La commozione della piccola Lucy, figlia di Michelle Cleveland, mentre guarda la scena della morte di Mufasa ha toccato le corde di tutti gli utenti che hanno visto la reazione della bimba e ha confermato l'importanza dei cartoni animati per i bambini.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di Michelle Cleveland

Chi non si è commosso, a qualsiasi età, guardando la struggente scena del cartone animato "Il Re Leone" in cui Simba, ancora cucciolo, si avvicina al corpo del suo papà, Mufasa, disteso al suolo, mentre esala l'ultimo respiro.

Il piccolo vive così, precocemente, uno dei dolori più forti che un figlio possa provare e una delle paure che spesso i bimbi manifestano: la possibilità che un genitore venga a mancare. Guardare questo cartone del passato e in particolare quella scena, però, per i bambini è molto importante, a dimostrarlo è stata la reazione di Lucy, la figlia più piccola di Michelle Cleveland che con le lacrime agli occhi ha fatto un gesto molto commovente.

L'importanza dei cartoni animati per i bambini

I cartoni animati per i bambini sono di cruciale importanza, soprattutto quelli di un tempo che con i loro ritmi lenti permettono ai più piccoli di concentrarsi e imparare guardandoli. Sebbene gli schermi, compreso quello della tv, non debbano essere per i più piccoli un sostituto a tate o genitori, scegliere con cura cartoni animati emozionanti che permettano ai piccoli di confrontarsi con situazioni della vita che suscitano gioia, ansia o tristezza è essenziale al loro sviluppo.

In supporto a questa teoria vi è uno studio pubblicato nel 2024 sulla rivista scientifica MediaPsicology che ha analizzato la reazione di 66 bambini, tramite dei questionari, dopo aver visto il cartone sulle emozioni "InsideOut". Dai risultati è emerso che i piccoli, proprio come gli adulti, venivano toccati nel profondo dalla storia e da essa traevano spunti essenziali per affrontare diverse fasi della loro vita. "Più i bimbi davanti a un cartone riescono a creare connessioni con la propria vita o quanto potrebbe accadere più quel filmato diventa per loro una storia significativa" si legge dalla ricerca. I cartoni animati, dunque, aiutano i più piccoli a sviluppare le proprie competenze emotive e la loro intelligenza sociale, soprattutto se la loro trama è molto profonda, come nel caso de "Il Re Leone".

Il video commovente della bimba che guarda Il Re Leone con i genitori

Michelle Cleveland è sicuramente d'accordo con gli studi che sottolineano quanto i cartoni animati possano far breccia nel cuore dei bambini, dal momento che ha filmato e condiviso la reazione commovente della sua piccola, straziata da una scena de "Il Re Leone". Dal video, diventato virale su TikTok, si vede la figlia di Cleveland intenta a guardare il cartone de "Il Re Leone" presumibilmente per la prima volta.

"Oh no è triste Simba!" dice la piccola mentre scoppia in pianto guardando la scena in cui il cucciolo di leone si avvicina al papà per salutarlo per l'ultima volta. La piccola è entrata così in empatia con Simba da immaginare cosa avrebbe provato lei per un'eventuale prematura scomparsa del papà e si è dunque diretta tra le braccia dell'uomo che l'ha aspettata commosso. La mamma ha raccontato alle pagine di Newsweek che per lei e il marito la commozione della piccola ha avuto una doppia valenza: "Per il mio compagno è stato bello vedere l'attaccamento della bambina a lui, ma anche vederla abbracciarlo proprio in quell'istante, perché anche lui ha perso il suo papà quando aveva solo 7 anni ed era molto commosso dalla scena così toccante" ha spiegato la donna.