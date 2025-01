video suggerito

Bimba non sopporta più la sua bambola: "È difficile fare la mamma, il pianto dei neonati è terribile" La piccola Summer aveva chiesto a Babbo Natale un bambolotto realistico, ma se ne è presto pentita, il pianto della bambola, inconsolabile, la rende esausta. La sua mamma ha affermato che la capisce, anche lei si sentiva così con il suo primo genito, persa e stanca.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo ig di @ashley.lford

Il pianto dei bambini può essere davvero snervante, soprattutto quando non se ne comprendono i motivi e il bebè continua a emettere gridolini ininterrottamente. Ad esserne esausti, però, come dimostra il post condiviso su Instagram a fine dicembre da Ashley Littleford, mamma della piccola Summer, possono esserlo anche i più piccoli.

La donna ha condiviso sul web un video in cui la figlioletta di appena 3 anni, si lamenta del pianto inconsolabile della sua bambola, arrivando ad apostrofare Babbo Natale, che gliel'ha fatta ricevere a Natale, con un bel:"Ma perché mi hai fatto questo?".

"É faticoso essere la mamma di una bimba come lei"

La piccola Summer ha chiesto a Babbo Natale, come specifica la sua mamma nel post condiviso sul suo profilo Instagram, una bambola, ma non una qualunque. La piccola desiderava un bambolotto quanto più realistico possibile, per poter sperimentare cosa significasse davvero prendersene cura, e il Babbo più amato dai bambini, ha deciso di esaudire il suo desiderio.

La bimba ha dunque, da poco più di un mese, tra le braccia, un nuovo bambolotto incredibilmente realistico che grazie ad un interruttore alterna lacrime amare al suono del respiro leggero dei bebé durante il riposo. Non solo, la bambola riesce a bere acqua dal biberon, a fare la pipì riempiendo il pannolino e obbligando così la piccola Summer a trascorrere l'intera giornata a prendersene cura.

Nel video la bimba sembra fare il possibile per portare a termine la sua missione: far stare bene il bambolotto, ma proprio non ci riesce ed estenuata dice alla mamma: "È faticoso essere la mamma di una bimba come lei", Ashley Littleford allora le risponde che la capisce e che è disposta a darle un abbraccio di conforto, che la piccola accetta ben volentieri. "È davvero complesso far smettere di piangere Rose, la bambola di Summer, leggendo le istruzioni basterebbero delle leggere pacche sulle sue spalle, e invece piange ininterrottamente" racconta la mamma intervistata a Today.com.

Le difficoltà di essere genitori

Il video della piccola Summer è diventato virale, i followers della sua mamma si sono immedesimati nella spossatezza della bambina che con sguardo sconsolato dice che non sa proprio più cosa fare per far smettere di piangere il bambolotto. La mamma di Summer ha spiegato a Today.com che a suo avviso la sua bambina che è da sempre un'amante dei bambolotti, proprio perché le piace "giocare a prendersi cura" sta sperimentando ciò che davvero vuol dire diventare una neomamma, seppur così piccola. "Io me li ricordo bene i primi giorni a casa con il mio primogenito, mi sentivo persa, non sapevo nulla. Di notte mi trovavo a fissare il vuoto sperando che smettesse di piangere, un po' come fa Summer".

L'esperienza così realistica donata dalla bambola alla piccola Summer, racconta la mamma alla testata, era in realtà dovuta a un errore di fabbricazione, il suo bambolotto davvero non riusciva a smettere di piangere e l'azienda gliene ha inviato uno nuovo. "Questa esperienza ha insegnato qualcosa di davvero importante a mia figlia, che quando si è trovata in difficoltà con il suo bambolotto ha deciso di non chiudersi in se stessa ma di chiedere aiuto a me e a suo fratello, imparando così l'importanza di cercare il supporto di chi ci sta accanto, anche nell'accudimento dei propri figli".