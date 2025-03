video suggerito

Allarme per un bebé abbandonato nel carrello, poi la sorpresa: "Quella non è mia figlia" Una mamma americana è stata fermata dalla sicurezza del negozio per il sospetto di aver abbandonato senza la figlia nel carrello del supermercato: quella nel seggiolino non era però una bimba in carne e ossa, ma una realistica bambona reborn.

Quella raccontata sui social da una mamma del Texas doveva essere una mattina come tante: una rapida tappa al supermercato di quartiere con la sua bambina, qualche acquisto veloce prima di rientrare a casa. Tutto è però cambiato quando, dopo una sosta al bagno del negozio, si è improvvisamente ritrovata circondata dagli addetti alla sicurezza che temevano che la figlia piccola fosse rimasta sola incustodita. Peccato che quella rimasta nel carrello non solo non era sua figlia, ma non era nemmeno una bambina.

A raccontare il curioso episodio è stata la stessa protagonista della storia, Chantel, la quale ha condiviso su TikTok le immagini del divertente malinteso.

Un bambolotto troppo realistico

Chantel, abituale frequentatrice del supermercato in cui è avvenuto il fatto, si era recata nel punto vendita insieme alla figlia Ivy, la quale aveva deciso di portare con sé la sua amata bambola reborn, ossia uno di quei bambolotti iper-realistici che sembrano dei veri neonati. La piccola aveva persino allacciato la cintura alla bambola nel carrello, proprio come avrebbe fatto una mamma attenta e premurosa.

Quando Ivy e Chantel hanno lasciato temporaneamente il carrello per andare in bagno, però, qualcuno aveva notato quell'esserino lasciato senza troppa cura sul seggiolino del carrello e, allarmato, aveva prontamente avvisato lo staff del negozio.

Un'operazione di salvataggio degna di un film

Dopo la segnalazione, il panico si era diffuso velocemente tra i dipendenti del negozio, i quali temevano che qualcuno avesse abbandonato un bebè tra le corsie del supermercato. Un'addetta alla sicurezza, Nicolette, è quindi intervenuta per valutare la situazione e assicurarsi che il piccolo stesse bene. Quando finalmente si è avvicinata al carrello, la donna si è però subito accorta dell'equivoco: il bambino non era altro che un bambolotto e una volta chiarita la situazione con Chantel, tutto si è risolto con una grande risata.

"Nicolette impiegata dell'anno" è la scherzosa didascalia scelta da Chantel per elogiare la prontezza della dipendente, la quale ha anche suggerito alla piccola Ivy di portare con sé la "bimba" anche in bagno, la prossima volta.

Social scatenati

Il video postato sui social ha subito fatto il giro del web, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Nei commenti, gli utenti si sono divisi tra chi si è fatto due risate per l'esilarante racconto di Chantel e l'apprezzamento per la premura dello staff del supermercato: "Almeno sappiamo che qualcuno si preoccupa dei bambini!" ha commentato un utente.