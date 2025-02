video suggerito

“Non portate i vostri figli con voi a fare la spesa”: lo sfogo di una ragazza scatena la rabbia dei genitori Una ragazza si è scagliata contro le famiglie che si muovono tra i corridoi dei supermercati, portando i loro figli. I commenti hanno acceso una polemica su quanto i bambini siano poco tollerati nella nostra società. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di @ brightynsletten

Una TikToker senza figli si è scagliata contro i bambini nei centri commerciali, attaccando i loro genitori e stilando una lista di motivi per i quali, a suo avviso, i più piccoli non dovrebbero correre tra corridoi e reparti di queste strutture, dimostrando ancora una volta che i bambini in società sono spesso molto poco tollerati.

Il video della ragazza contro i bambini nei supermercati

Il video ritrae la ragazza che su TikTok si chiama @brightynsletten gridare contro la telecamera che ha posizionato in auto le sue posizioni contro i piccoli nei supermercati: "So che molti di voi mi diranno che parlo così perché non ho figli, che i genitori non hanno tempo e nemmeno i soldi necessari per avere una babysitter sempre a casa. Ma la mia domanda è un'altra: perché dovete portare al supermercato tutta quanta la famiglia?".

La ragazza prosegue specificando che la sua rabbia è rivolta alle coppie di genitori che portano con sé almeno 3 bambini al supermercato. Lei che già ritiene snervante fare la spesa da sola, proprio non si spiega perché intere famiglie si muovano tra i reparti del supermercato. "Non riesco nemmeno a immaginare cosa significhi seguire contemporaneamente 3 bambini mentre si fa la spesa, o forse lo immagino esattamente come l'inferno" ha spiegato la donna.

I motivi per cui, però, come spiega Elisabeth Sherman a Parents, la polemica della donna è sterile sono molteplici:

Il supermercato a cui lei fa riferimento è un rivenditore all'ingrosso , dove molte famiglie si trovano a fare acquisti per tutti quanti, è dunque molto probabile incontrare grossi nuclei familiari all'interno

, dove molte famiglie si trovano a fare acquisti per tutti quanti, è dunque molto probabile incontrare grossi nuclei familiari all'interno I figli non sono suoi: se per la ragazza, l'idea di avere dei figli che scorrazzano per casa o per il supermercato è pari all'inferno potrà tranquillamente scegliere di non avere figli e formare una famiglia dink, ma non può certo convincere chi la circonda e dei figli li ha a pensare lo stesso.

se per la ragazza, l'idea di avere dei figli che scorrazzano per casa o per il supermercato è pari all'inferno potrà tranquillamente scegliere di non avere figli e formare una famiglia dink, ma non può certo convincere chi la circonda e dei figli li ha a pensare lo stesso. Portare i figli a fare la spessa è spesso una scelta obbligata: non è detto che i genitori impazziscano all'idea di dover comprare alimenti da aggiungere nel carrello e intanto curarsi di ciò che fanno o prendono tra le mani i loro bambini, ma è difficile gestire la vita da genitori e lavoratori.

I commenti degli utenti e il ripensamento

Gli utenti hanno commentato il video della ragazza spiegandole che quelle parole non fanno che aumentare il senso di colpa e di vergogna che li colpisce quando i loro bambini iniziano ad avere delle vere e proprie crisi di nervi o a fare dei capricci esagerati. "Non posso pagarmi una babysitter per quando vado a fare la spesa, né tanto meno lasciarli a casa da soli" ha risposto una madre. Un'altra ha affermato di sentirsi in colpa per le scenate dei suoi figli: "Ti chiedo solo un po' di comprensione è terrificante per me capire che in certe circostanze i miei bambini non sanno comportarsi, ma devono imparare, non possono certo rimanere chiusi in casa".

Un'ultima utente ha implorato più empatia da parte di chi non fa che giudicare il durissimo lavoro dei genitori.

"I bambini sono persone, a me sembra che ve ne dimentichiate, hanno il diritto di stare nel mondo, tanto quanto voi, al supermercato, al cinema e al ristorante devono essere liberi di essere bambini" ha spiegato un'ultima mamma. I commenti hanno dato modo a @brightynsletten di rivedere le sue posizioni e dare un'opinione più inclusiva e meno aggressiva: "Mi scuso con tutte le famiglie che fanno la spesa, avevo appena avuto una brutta esperienza ed ero arrabbiata così ho generalizzato, ma non avrei dovuto. Vi auguro una buona spesa tutti insieme".