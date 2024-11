La regola non scritta per le mamme al supermercato: “Questo posto auto è per noi”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: Stefany

"Se trovate questo posteggio auto libero, lasciatelo così, è per una mamma che viene con i suoi bambini a fare la spesa" è questa l'indicazione molto particolare che Stefany, una donna che risponde su TikTok al nome @unsolicitedsarcasm, ha lasciato a tutti i frequentatori del suo supermercato di fiducia e di qualsiasi supermercato.

La regola non scritta dei supermercati

Stefany ha registrato un video in cui mostra quella che lei definisce "La regola non scritta dei supermercati". La donna, infatti, ha spiegato che una mamma con figli, soprattutto nei posteggi che non hanno i posti riservati alle famiglie, ha bisogno di parcheggiare la propria auto nel primo scompartimento vicino ai carrelli, così da: "Scaricare la spesa, e riposizionare il carrello, proprio di fianco alla sua macchina" spiega.

La donna ha raccontato alle pagine di Today.com che si tratta infatti di una forma di sicurezza per le donne che stanno facendo la spesa al supermercato con i propri bambini. "In questo modo, secondo me, le mamme sono più sicure, perché non sono parcheggiate tra due automobili, possono dunque voltarsi per caricare i piccoli in auto, dalla parte dei carrelli, consapevoli che non c'è un'auto in movimento dietro di loro".

Stefany racconta che per lei è automatico, nei supermercati che non hanno il parcheggio, saltare il posteggio vicino ai carrelli, quando va a fare la spesa senza i suoi bambini, perché sa che potrà servire ad un'altra mamma.

Non tutti, però, hanno risposto in maniera positiva al gesto gentile della donna, qualcuno ha urlato al sessismo, dicendo che la stessa accortezza non è specificata nel video per i papà, una donna ha affermato che è il suo posteggio preferito anche se è single e senza figli, un anziano ha detto di scegliere quel posteggio perché, avendo difficoltà a deambulare, può scendere dalla sua auto e appoggiarsi immediatamente al carrello.

Ci sono però tante mamme che hanno ringraziato Stefany per la sua accortezza: "Ho provato a parcheggiare lì e per me il carico e scarico di spesa e bambini è stato molto più semplice" ha raccontato una mamma. Un'altra donna teme per la sua incolumità e che i figli vengano adescati da uno sconosciuto mentre sono a fare la spesa insieme: "Sono più sicura se parcheggio vicino ai carrelli".

Un'altra donna spiega che lasciando la macchina nel posteggio adiacente ai carrelli lei può caricare i piccoli in auto e osservarli mentre riposiziona il carrello dopo aver scaricato la spesa.

Stefany in ultimo ha detto che si auspica che tutti i supermercati possano dotarsi di posteggi pensati per le famiglie, per le donne incinte, per i disabili e chiunque abbia delle specifiche richieste di sicurezza quando si tratta di muoversi nei luoghi affollati. "Anche se un parcheggio contrassegnato appositamente non esiste per certe persone, non sarebbe male essere gentili e cortesi, pensando agli altri, cosa che forse ci viene ancora troppo difficile" ha concluso.