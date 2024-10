video suggerito

“Alle mamme che si sono sempre scelte per ultime”: il trend di solidarietà tra mamme su TikTok Su TikTok la generosità tra mamme è diventata virale. Diverse donne mettono nei prodotti per bambini delle banconote per aiutare le mamme economicamente in difficoltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Alle mamme che hanno sempre scelto loro stesse per ultime” è la didascalia di un video che Denaesha Gonzalez ha condiviso su TikTok, ignara che da lì in avanti sarebbero comparsi sulla piattaforma centinaia di video di donne desiderose di aiutare le mamme economicamente in difficoltà.

Per trovare questa catena di solidarietà e amore, che impazza nei supermercati americani, e non solo, basta cercare su TikTok #SheDeservedThePurse, la traduzione letterale dell’hashtag è “Lei merita la borsa” e nasce proprio dal video di Gonzales.

Nel video, diventato virale sui social, si vede infatti una pochette ricoperta di strass, posizionata proprio in mezzo a prodotti per bambini. La didascalia sotto al video spiega che quella borsetta probabilmente era stata lasciata lì da una madre che, in difficoltà economiche, viste le spese sempre più alte per i prodotti per bambini, aveva deciso di rinunciarvi per suo figlio.

Le mamme che aiutano le mamme, sui social

Dopo che Denaesha Gonzalez ha condiviso su TikTok il video in cui mostrava una borsetta a cui una madre aveva rinunciato, lasciandola tra i prodotti per bambini di un supermercato, si è attivata una rete di donne che hanno deciso di fare qualcosa per aiutare le mamme in difficoltà economica. “È stato davvero incredibile, si è formata un’immensa comunità di persone pronte ad aiutarsi a vicenda” ha detto lei in un video.

E così influencer da 2 milioni di followers su TikTok come Cecily Bauchmann, prima, e tantissime altre donne, poi, hanno iniziato a infilare banconote all’interno delle confezione di latte in polvere, biberon, pannolini e ciucci.

Realizzare il video è molto semplice, si avvia la telecamera e all’interno di un supermercato, dopo aver prelevato una banconota dalla propria borsa e averla piegata in modo da adattarne le dimensioni al prodotto, le donne la inseriscono nelle confezioni di beni necessari a crescere un bebè. In questo modo le mamme che compreranno quel prodotto alimentare avranno i soldi che servono loro per acquistare anche quella borsetta che pensavano di non potersi permettere o meglio, metaforicamente, per non dover per forza scegliere di mettere in secondo piano i propri desideri e le proprie ambizioni.

Ariel Gottfried è una delle tante mamme che hanno partecipato a questa opera di beneficenza, che ha poi pubblicato su TikTok. La donna, intervistata da Today.com ha detto di averlo fatto per sua madre: “Mia mamma dopo aver subito violenza domestica, ci ha cresciuti da sola, ricordo che non aveva niente ma che pur di darci ciò di cui avevamo bisogno sarebbe anche stata disposta a rubare”.

@denaeshagonzalez An intimate moment between myself and a purse has sparked a movement that has left me speechless. I am so blessed to see the outpour of love that has blessed hundreds of women! I pray this generosity continues beyond local stores and makes its way to mothers EVERYWHERE. And to my dear friend, @Cecily Bauchmann—I saw the purse, but you saw the vision. I am so grateful for you. Look at the movement that has started.🥹😭 If you are a Mother, hug yourself tonight. YOU DESERVE IT!🫶🏾✨#shedeservedthepurse #womensupportingwomen #motherhood #momsoftiktok #payingitfoward ♬ You and Me – Instrumental Version – Eldar Kedem

Per questo ha deciso di inserire 50 dollari in tante scatole di pannolini, salviette, latte in polvere, per cercare di essere d’aiuto per altre mamme.

Seppur i social sembravano per una volta non aver costruito catene d’odio ma di generosità e amore, c’è chi ne ha approfittato, e allo stesso hashtag sono comparsi video ironici di chi però ha così invitato i clienti dei supermarket ad arricchirsi rubando quei soldi destinati alle mamme in difficoltà.

L’ideatrice, inconsapevole, del trend di generosità ha risposto a questi episodi con un apposito video pubblicato su TikTok, dicendo che il suo unico obiettivo era che le mamme sapessero che il loro sacrificio non passava indifferente agli occhi della società. “Mi auguro che i malintenzionati non rovinino questi gesti di supporto tra donne” ha concluso.