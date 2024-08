video suggerito

Una mamma spiega perché non vuole partecipare alle attività scolastiche dei figli Una madre americana ha postato sui social un video-sfogo nel quale si ribella all’obbligo sociale di partecipare come volontaria durante le manifestazioni di classe e gli eventi sportivi dei figli: “Contribuisco volentieri pagando, ma non voglio impegni responsabilità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Casey Neal, una madre di quattro figli del Tennessee, ha recentemente condiviso su TikTok una riflessione che ha scatenato un acceso dibattito tra i genitori: non tutte le mamme sono disposte a dedicare il loro tempo come volontarie nelle scuole dei propri figli.

Definendosi una "Venmo Mom", Neal ha spiegato di preferire contribuire economicamente piuttosto che partecipare attivamente agli appuntamenti scolastici o sportivi. Un atteggiamento che sul social ha trovato ampio riscontro tra tanti genitori stufi di dover impiegare in questo modo il proprio tempo.

Meglio pagare che partecipare

Nell'accorato sfogo su TikTok, Neal ha raccontato di percepire spesso durante gli incontri di inizio anno scolastico la pressione sociale di dover offrire il proprio aiuto per organizzare eventi o dare una mano alle manifestazioni della scuola, ma nonostante ciò preferisce sempre evitare di impegnarsi in comitati o associazioni di classe.

Ciò non significa che Neal si disinteressi alla vita scolastica e comunitaria dei propri figli. La madre si assicura sempre che i suoi ragazzi completino i compiti e partecipino regolarmente alle attività, ma ciò esula dal desiderio essere coinvolta come volontaria nelle uscite scolastiche o negli incontri extra-scolastici: quando le scuole o le squadre sportive richiedono il supporto dei genitori, la donna infatti opta per una soluzione più comoda, inviando denaro tramite il servizio di pagamenti Venmo per coprire le varie spese e evitando così l'impegno diretto.

Da qui il soprannome "Mamma Venmo" che lei stessa si è attribuita senza molte remore.

"So di essere giudicata, ma non mi importa"

Questo atteggiamento non è però privo di aspetti negativi. Neal infatti ha raccontato al sito Today.com di essere spesso oggetto di critiche e giudizi da parte degli altri genitori (soprattutto altre mamme) che non vedono di buon occhio la scelta di non partecipare in prima persona alle attività dei figli.

In passato, quando il suo lavoro come store manager di distretto la costringeva a viaggiare spesso, rendendole difficile anche solo seguire le notifiche scolastiche, Neal ricorda di aver sentito parecchi commenti sprezzanti da parte di insegnanti, allenatori e, soprattutto, altre madri per la sua presunta "pigrizia".

Eppure la "Venmo Mum" non è affatto sola. Sotto al video di TikTok si sono infatti affollati decine e decine di commenti da parte di madri e padri che, in gran segreto, condividono gli stessi sentimenti di risentimento e frustrazione nei confronti di eventi snervanti, feste scolastiche super-affollate e genitori dall'ego ipertrofico.

Anche alcune insegnanti e mamme attive nei comitati scolastici hanno riconosciuto l'importanza di avere un equilibrio tra chi può donare il proprio tempo e chi può contribuire economicamente, sottolineando come ogni tipologia di aiuto – anche quello economico profuso da Neal per acquistare forniture per la classe – sia comunque prezioso.

Alla fine del video che l'ha eletta a paladina dei genitori "non partecipi", Neal ha comunque voluto esprimere tutta la gratitudine verso le mamme che riescono a dedicare il loro tempo, riconoscendo la necessità di una comunità funzionante, dove però ognuno possa contribuire a modo proprio.